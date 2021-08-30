الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق فى 3 منازل وحظيرة مواشى

حريق 3 منازل وحظيرة
حريق 3 منازل وحظيرة مواشى بسوهاج

شب حريق في نجع عبادة بالصفيحة مركز طهطا ليلتهم ثلاث منازل و6 حظائر مواشي، ونفوق عدد كبير من المواشى بالحظائر والمنازل المحترقة دون خسائر بشرية فى الأرواح. 

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حريق 3 منازل وحظيرة مواشى بسوهاج 

وأسفر الحريق عن خسائر فى أعداد الماشية تقدر بـ6 من الأبقار و10 من الأغنام والماعز، و2 حمار بجانب عدد من الأجهز الكهربائية والمفروشات دون خسائر في الأروح.

 

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد طليب مأمو مركز شرط طهطا، يفيد بنشوب حريق هائل في عدد 3 منازل و6 حظائر مواشي بنجع عبادة يمتلكها "ف.ع" مزارع،  ع، ع، طالب  ع، س مزارع   ج، م، مزارع  ،م،ص، عامل وامتدت ألسنة النيران إلى 6 حظائر المجاورة التي يمتلكها نفس الأشخاص.

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حريق 3 منازل وحظيرة مواشى بسوهاج 

وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإطفاء وتم الدفع بثلاث سيارات اطفاء من وحدات الاطفاء المجاورة وحدة اطفاء نزلة القاضي  وحدة اطفاء نزلة عمارة وحدة اطفاء الطليحات إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

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حريق 3 منازل وحظيرة مواشى بسوهاج 

وتبين لرجال مباحث المركز أن سبب الحريق ماس كهربائي ادى الى احتراق حظائر الماشية مخلفة خسائر فى المواشى وبعض المفروشات المزكورة سابقا دون أي خسائر في الأرواح.

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حريق 3 منازل وحظيرة مواشى بسوهاج 

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ عمل التحريات اللازمة؛ والعرض على النيابة العامة.

جدير بالذكر أن رجال الحماية المدنية سطرت بطولات في إطفاء الحرائق من خلال سرعة الإستجابة للبلاغات، والانتقال الفوري لأماكنها، والتعامل معها باحترافية من خلال مراكز الإطفاء المنتشرة على مستوى الجمهورية.

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حريق 3 منازل وحظيرة مواشى بسوهاج 

ودعمت الداخلية هذه الإدارة بسيارات حديثة، ذات سعات لترية متنوعة، ومواد متطورة للتعامل مع الأنواع المختلفة للحرائق، وسلالم وأذرع إطفاء هيدروليكية وميكانيكية، تتيح لها إطفاء الحرائق على ارتفاعات كبيرة.

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حريق 3 منازل وحظيرة مواشى بسوهاج 

وتضمت منظومة الحماية المدنية التعامل السريع مع بلاغات انهيارات العقارات وذلك بحثًا عن الأحياء تحت الأنقاض.

وزودت الإدارة بمعدات حديقة للبحث تحت الأنقاض، ومعدات الاقتحام والمكافحة، في حالة وجود عالقين، وسجلت نجاحات كبيرة في هذا المجال.

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حريق 3 منازل وحظيرة مواشى بسوهاج 

خصصت الداخلية معدات حديثة للتعامل مع المفرقعات والأجسام الغريبة، مع توفير الحماية الشخصية لهم من بدل واقية وروبوتات للكشف عن أماكن المفرقعات.

سوهاج الحماية المدنية الداخلية كهرباء النيابة العامة أمن سوهاج

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