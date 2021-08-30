تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



ينفذ المشروع القومى فى محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".



إحداث نقلة حضارية لترشيد إستهلاك المياه



وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2370.490 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذي يبلغ 8.930 كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.



وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، بالإضافة إلى تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومي.



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، فائدة المشروع القومي فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار بكثافة.

كما أكد غانم، إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.



يتضمن المشروع القومي تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنتهي منتصف 2022، و يتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية.

