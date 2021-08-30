رود: التعاون بين الصين والولايات المتحدة فى مجال السرطان يبشر بعصر جديد

قال رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود إن الجهود المشتركة التي تبذلها الصين والولايات المتحدة لمكافحة السرطان قد تفتح الباب أمام عصر جديد من "دبلوماسية كرة الطاولة"، وفقا لما ذكرته مجلة فوربس.

وأفاد رود في قمة عالمية للرعاية الصحية على الإنترنت نظمتها مجلة فوربس-تشاينا إنه "بالنظر إلى كل ما يحدث بشكل خاطئ في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، يجب علينا تحويل التعاون في مجال السرطان بين الصين والولايات المتحدة إلى دبلوماسية كرة طاولة في القرن الحادي والعشرين".

وذكر أنه إذا كان تبادل لاعبي كرة الطاولة بين البلدين قد أدى إلى ذوبان جليد تاريخي في العلاقات الثنائية في السبعينيات من القرن الماضي، فعندئذ "يمكننا فعل شيء مماثل الآن".

وأضاف رود أن مكافحة السرطان "تتخطى الانقسامات السياسية والأيديولوجية في حياة الناس"، مما يجعل التعاون بين البلدين أكثر مدعاة للتفاؤل.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد انخفاضا من 33 في اليوم السابق

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي إلى 94842 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.