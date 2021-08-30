الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4357 شركة تشارك بمعرض الصين الدولى لتجارة الخدمات

معرض الصين الدولى
معرض الصين الدولى لتجارة الخدمات

سجلت 4357 شركة مشاركتها بشكل افتراضي في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات الذي من المقرر عقده في الفترة 2-7 سبتمبر المقبل في بكين، وفقًا لما ذكر منظمو المعرض.

و حسبما أفادت وكالة أنباء  "شينخوا" الصينية ، قال المنظمون خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 40 في المائة بمقارنة مع الحدث للعام الماضي.

وستسمح المنصة الرقمية للمعرض للعارضين بعرض المنتجات وعقد اجتماعات عبر الإنترنت وتوقيع صفقات، ووفقًا للمنظمين، ستتميز خدمات المؤتمرات عبر الإنترنت الخاصة بالمنصة بترجمة فورية لتوفير الراحة للعارضين الأجانب.

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد انخفاضًا من 33 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24، ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي إلى 94842 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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