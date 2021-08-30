كوريا الجنوبية تؤكد 1,487 إصابة جديدة بكورونا

سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، أدنى من 1,500 إصابة اليوم الاثنين، وسط انتشار الفيروس باستمرار.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أنه تم تأكيد 1,487 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 250,051 إصابة.

وانخفض عدد الإصابات اليومية بمقدار 132 إصابة بالمقارنة مع 1,619 إصابة مسجلة في اليوم السابق، ليصل إلى أدنى من 1,500 إصابة.

وأضافت البلاد 5 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,284 وفاة. وبلغ معدل الوفيات 0.91%.

وبلغ عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة في جميع أنحاء البلاد، 404 مرضى، وظل فوق 400 مريض لليوم السابع على التوالي. وتضاعف عدد المرضى في الحالات الحرجة أكثر من ثلاث مرات من حوالي 120 في أوائل يوليو، عندما بدأت الموجة الرابعة.

ونظرا لأن الحصيلة اليومية ظلت أعلى من 1,000 إصابة لمدة 55 يوما متتالية، قالت السلطات الصحية إنها تخطط للإعلان عن إجراءات خاصة سيتم تطبيقها خلال عطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، التي تمتد من 18 إلى 22 سبتمبر من هذا العام، يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تتضمن الإرشادات تفاصيل حول عدد المشاركين المسموح لهم في التجمعات العائلية ودور رعاية المسنين. عادة يسافر الملايين عبر البلاد خلال عطلة "تشوسوك".

لكن في اليوم السابق، حذر مسؤولو الصحة أيضا من أن كوريا الجنوبية يجب أن تظل يقظة، زاعمين أن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بطريقة متسرعة سيؤدي إلى مزيد من انتشار الفيروس.

تقع منطقة سيئول الكبرى التي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، تحت المستوى 4، وهو أعلى مستوى من نظام التباعد الاجتماعي المكون من 4 مستويات، في حين أن معظم المناطق الأخرى تخضع للمستوى 3.

وقالت السلطات الصحية إن العدد المتزايد من الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، قد يمنح البلاد بعض المجال لتخفيف بعض القيود الشهر المقبل.

وحتى يوم الأحد، تلقى ما مجموعه 28 مليون شخص، أو 55.8% من سكان البلاد، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 14.6 مليون شخص بشكل كامل، وفقا لبيانات KDCA.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم 70% من السكان، أو 36 مليون شخص، بجرعاتهم الأولى بحلول 19 سبتمبر، وتطعيمهم بالكامل بحلول نهاية أكتوبر لتحقيق مناعة القطيع.