البيت الأبيض يؤكد تأجيل لقاء بايدن ونظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى

قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الأربعاء 1 سبتمبر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، وصف البيت الأبيض، الزيارة المرتقبة بأنها تؤكد الالتزام الأمريكي بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وبالتعاون الوثيق بين البلدين في مجال أمن الطاقة، وتؤكد الدعم الأمريكي لزيلينسكي في مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج الإصلاح.

وكان ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانيأعلن مساء الأحد، أنه تم تأجيل اجتماع زيلينسكي وبايدن من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وذلك على خلفية إجلاء الأمريكيين من أفغانستان.

وكان من المقرر أن يتوجه زيلينسكي في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة في 30 أغسطس، ويلتقي بايدن في 31 أغسطس.

ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، سيعقد الرئيسان خلال هذه الزيارة، لقاءا منفردا. وستتم خلال الزيارة مناقشة ثلاث مجموعات من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وعلى صعيد آخر، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزنه العميق على ضحايا الجيش الأمريكي الـ13 الذين سقطوا بتفجير مطار العاصمة الأفغانية كابل مؤخرا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية قال بايدن: "13 جنديا فقدناهم كانوا أبطالا وقدموا التضحية القصوى في خدمة أسمى مثلنا الأمريكية وإنقاذ أرواح الآخرين".

وأضاف: "سوف يستمر التزامنا المقدس تجاه عائلات هؤلاء الأبطال إلى الأبد".

وحضر الرئيس الأمريكي بايدن في قاعدة "دوفر" الجوية الأحد مراسم استقبال جثامين الضحايا الـ13 الذين سقطوا بتفجير كابل.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أن أغلب الأمريكيين يؤيدون بقاء قوات بلادهم في أفغانستان حتى إتمام إجلاء جميع الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.



ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسستا إيبسوس وشبكة إيه بي سي الأمريكيتان ونشرت نتائجه فإن نحو 70% من الأمريكيين يتبنون هذا الرأي في مقابل 28٪ من المشاركين يرون عدم بقاء القوات طويلاً.



من ناحية أخرى، أعرب 60 % من الأمريكيين عن رفضهم لطريقة تعامل الرئيس بايدن مع أفغانستان مقابل 38 ٪ يؤيدونه.



وتم إجراء الاستطلاع يومي 27 و28 أغسطس الجاري بعد أيام من الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وأكثر من 150 أفغانيا يوم الخميس الماضي.