الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

لا إصابات جديدة محلية العدوى بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

لقاح كورونا في الصين
لقاح كورونا في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، أن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الأحد.

وشهد يوم الأحد 23 حالة جديدة وافدة، منها تسع حالات في قوانغدونغ، وخمس حالات في شانغهاي، وثلاث حالات في يوننان، وحالتان في تيانجين، وحالة واحدة في كل من شانشي و تشجيانغ و فوجيان و شاندونغ.

وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل أربع حالات جديدة مشتبه بإصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي، منها ثلاث حالات في شانغهاي وحالة واحدة في بكين.

ولم تُسجل أي حالات وفاة متعلقة بكوفيد-19 يوم الأحد، بحسب اللجنة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا،  وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام  2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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