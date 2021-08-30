سفارة الرياض فى واشنطن تحذر السعوديين من إعصار إيدا

دعت السفارة السعودية في الولايات المتحدة المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار "إيدا" هذا الأسبوع من ولايات لويزيانا وميسيسيبي والاباما وتينيسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أشارت إلى "ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك".

وشددت على أنه "في حالة الطوارئ في ولايات لويزيانا وميسيسيبي يرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن، أما في ألاباما وتينيسي على أرقام طوارئ السفارة".

وأفادت هيئة رصد موارد الإنترنت الأمريكية، بأن أكثر من نصف مليون عميل لشركات الطاقة تركوا بدون كهرباء في ولاية لويزيانا الأمريكية الجنوبية، التي ضربها إعصار "إيدا".

ووفقا لأحدث البيانات انقطع التيار الكهربائي عن 504149 مستهلكا، ما يشكل أحد المؤشرات الأولى للحكم على عواقب الكارثة الطبيعية.

وتم تصنيف إعصار "إيدا" في المرتبة الرابعة من أصل خمس، كواحد من الأقوى في تاريخ البلاد.

وفي سياق متصل ، أفادت هيئة رصد موارد الإنترنت الأمريكية بأن الكهرباء انقطعت عن أكثر من نصف مليون عميل في ولاية لويزيانا الجنوبية، التي ضربها إعصار "إيدا".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، وفقا لأحدث البيانات، انقطع التيار الكهربائي عن 504149 مستهلكا، ما يشكل أحد المؤشرات الأولى للحكم على عواقب الكارثة الطبيعية.

وتم تصنيف إعصار "إيدا" في المرتبة الرابعة من خمس، كواحد من الأقوى في تاريخ البلاد.

وحذرت السلطات من أن إصلاح الأضرار بما في ذلك إعادة الكهرباء، قد يستغرق أسابيع أو حتى شهورا.

من جهته، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن "الإعصار "إيدا" يشكل خطرا داهما على الحياة"، مشيرا إلى "إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع".

وأكد بايدن أنه "تحدث مع حكام الولايات في منطقة خليج المكسيك ونسق مع مؤسسات الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي بعد الإعصار".

حذر حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية،من أن الإعصار "أيدا" سيكون أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ عام 1850.

وقال الحاكم جون بيل إدواردز فى معرض تصريحات صحفية "إنه وفقا لتقديرات خبراء الأرصاد بالمركز الوطنى لخدمات أحوال الطقس فإن عاصفة هذا الإعصار تصنف على أنها من فئة الدرجة الرابعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة له تصل إلى 140 ميلا فى الساعة، وبالتالى فإنه سيكون أقوى إعصار يضرب الولاية منذ عام 1850 على الأقل".