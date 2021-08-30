الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يعلن ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب الإعصار إيدا

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب الإعصار "إيدا"، موجها بتقديم مساعدات اتحادية لدعم الجهود هناك.

 

وقال البيت الأبيض، المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة.

 

واجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا الأمريكية، الأحد، مارا بخليج المكسيك، وكان مصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.

 

وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء نيو أورليانز، أكثر مدن لويزيانا سكانا، وفقا لشركة المرافق المحلية، بعد ساعات من نشر تحذيرات من احتمال حدوث سيول.

 

وبعد مرور 16 عاما من الإعصار كاترينا، ضرب إيدا الساحل خلال الظهيرة بالقرب من بورت فورشون في لويزيانا التي تعد مركز صناعة الطاقة قبالة ساحل الخليج.

 

وصدرت تحذيرات من حدوث سيول في وسط نيو أورليانز على بعد أقل من 160 كيلومترا إلى الداخل من الشمال، حيث تم تعليق خدمات الطوارئ الطبية في المدينة .

 

ووصف فارين كلارك، الأستاذ المساعد بجامعة ولاية نيكولز والذي درس تأثير كاترينا وصول إيدا بأنه "محطم للأعصاب".

 

وقال لرويترز بالهاتف "أستطيع سماع صوت العاصفة وهي تشتد، وبما أنني أجريت بحثا على كاترينا، فإنه مثير بعض الشيء".

 

وقال مسؤولون في سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إنهم يتوقعون أن تصمد سدود الولاية التي تم تعزيزها حديثا، إلا أنهم قالوا إن مياه الفيضانات قد تتجاوز الحواجز في بعض الأماكن.

 

وقال حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز في إفادة صحفية "هذه واحدة من أقوى العواصف التي تصل إلى هنا في العصور الحديثة".

 

وتم بناء مئات الكيلومترات من السدود الجديدة حول نيو أورليانز بعدما أغرقت الفيضانات التي تسبب فيها إعصار كاترينا الأماكن المنخفضة في المدينة وخاصة أحياء السود التاريخية. وأودت هذه العاصفة بحياة أكثر من 1800 شخص.

 

وأعرب إدواردز عن ثقته في التعزيزات التي أُنفق عليها مليارات الدولارات منذ ذلك الحين، وقال "لقد بُنيت لهذه اللحظة".

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