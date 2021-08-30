وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره الصينى الوضع فى أفغانستان

بحث أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيًا، مع مستشار الدولة ووزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية وانج يي، الوضع في أفغانستان.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال أهمية تحميل المجتمع الدولي لطالبان المسئولية عن الالتزامات المعلنة التي قطعوها على أنفسهم فيما يتعلق بالممر الآمن و حرية السفر للأفغان و للمواطنين الأجانب.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، متعهدًا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.

وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين، ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان، قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا و المدنيين الأبرياء في كابول، و فعلنا، هذه الضربة لن تكون الأخيرة، سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".

و تابع: "الوضع على الأرض لا يزال خطيرًا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعًا، أخبرني قادتنا أن هجومًا (جديدًا) مرجحٌ جدًا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، و تأكدت من امتلاكهم كل السلطات و الموارد و الخطط لحماية رجالنا و نسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم و يُرجعون أفرادنا بأمان".