محافظ الغربية فى جولة ليلية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بشوارع طنطا

قام طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية تفقدية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تفقد خلالها محيط المسجد الأحمدي للاطمئنان على سير أعمال التطوير الحالية.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بصورة دورية ومستمرة، كما تفقد شوارع "المديرية، ميدان الساعة، البورصة، أول البحر، سعيد، الحلو، حسن رضوان، بطرس، سكة المحلة، الكورنيش، الأشرف وشارع البحر".

أسفرت الجولة عن غلق (3) مقاهي لتعديها على حرم الطريق، غلق (٥) محال تجارية وأحد الصالات الرياضية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

محافظ الغربية في جولة ليلية

وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وخاصة مع اقتراب الموجة الرابعة من انتشار الفيروس.

وشملت الجولة أيضًا، مدرسة مدرسة الجهاد والتي يتم تجهيزها لاستقبال المسافرين الراغبين في تلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد، كما تفقد خلال الجولة شارع النحاس، شارع الإسكندرية والذي يتم تجهيزه وإزالة الأتربة منه لوضع الطبقة النهائية من الرصف.

كما تفقد المحافظ خلال جولته منطقة المحطة وتم عمل محضر نظافة لأحد المارة حيث قام بإفراغ محتويات كيس قمامة كبير بالشارع.

محافظ الغربية في جولة ليلية

وأشاد المحافظ بالدور الذي قامت به التربية والتعليم بالغربية من الاستجابة الفورية في تجهيز المدرسة وإعدادها في وقت قياسي لاستقبال المواطنين، كما وجه بالاستعانة بفريق متطوعي الغربية في تنظيم دخول المواطنين وسير عملية تلقي اللقاح.

محافظ الغربية في جولة ليلية

يذكر أن محافظ الغربية قد قام بجولة سابقة اليوم من أجل متابعة سير العمل داخل المركز الطبي بشارع سعيد، ووجه بتجهيز المدارس لتخفيف الضغط عن المركز..

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور عبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا.