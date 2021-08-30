«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى و باقي الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر و نصف إلى مترين، و الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، و الرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات و مدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 32 24

سيوة 38 25

بورسعيد 31 27

دمياط 31 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 36 26

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 21

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 37 26

شرم الشيخ 40 31

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بني سويف 37 26

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 45 27

إدفو 45 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 46 31

المدينة 46 34

الرياض 44 30

المنامة 41 33

ابوظبى 42 31

الدوحة 40 34

الكويت 44 29

دمشق 29 19

بيروت 31 28

عمان 33 21

القدس 29 20

غزة 32 25

بغداد 47 28

مسقط 30 28

صنعاء 29 18

الخرطوم 39 29

طرابلس 31 26

تونس 32 23

الجزائر 26 23

الرباط 25 18