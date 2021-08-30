إصابة فلسطينى بالرصاص إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلى لفعالية سلمية بغزة

أصيب، فلسطيني بالرصاص الحي، و17 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعالية سلمية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق القطاع، أطلقت الرصاص و قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في الفعالية السلمية، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي نقل على أثره إلى مستشفى في بيت لاهيا، فيما أصيب 17 آخرون بالاختناق.

وعلى صعيد آخر، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن سبعة صحفيين بعد استدعائهم للتحقيق معهم، على خلفية تغطية الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في جنوب الخليل.



وقال الصحفي مشهور الوحواح، المصور في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الاحتلال أفرج عنه وعن زملائه الصحفيين بعد التحقيق معهم في مركز تحقيق "كريات أربع" بتهمة التواجد في منطقة عسكرية و التحريض ضد الاحتلال.



وتقدم الصحفيان مشهور الوحواح، ورائد الشريف، بشكوى ضد جنود الاحتلال الذين اعتدوا عليهما بالضرب أثناء تغطية الفعالية الأسبوعية ضد الاستيطان في مسافر يطا، وتم تحويل الملف لنيابة الاحتلال العسكرية.



وقال المصور الوحواح، إن استدعاء و اعتقال الصحفيين في الخليل و مناطق الأحداث و المواجهة في الضفة الغربية، لن يثنيهم عن مواصلة عملهم في نقل الأحداث وتوثيقها و تصويرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسات سلطات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين الآمنين العزل من منازلهم وأراضيهم الذين ولدوا وترعرعوا فيها جنوب الخليل، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال استدعت سبعة صحفيين كانوا يغطون الفعاليات الأسبوعية بمسافر يطا.

وأصيب مساء السبت، خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى و العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق مدينة غزة.