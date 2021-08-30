الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة فلسطينى بالرصاص إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلى لفعالية سلمية بغزة

إصابة فلسطينى بالرصاص
إصابة فلسطينى بالرصاص

 أصيب، فلسطيني بالرصاص الحي، و17 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعالية سلمية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.


وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق القطاع، أطلقت الرصاص و قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في الفعالية السلمية، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي نقل على أثره إلى مستشفى في بيت لاهيا، فيما أصيب 17 آخرون بالاختناق.

 

وعلى صعيد آخر، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن سبعة صحفيين بعد استدعائهم للتحقيق معهم، على خلفية تغطية الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في جنوب الخليل.


وقال الصحفي مشهور الوحواح، المصور في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الاحتلال أفرج عنه وعن زملائه الصحفيين بعد التحقيق معهم في مركز تحقيق "كريات أربع" بتهمة التواجد في منطقة عسكرية و التحريض ضد الاحتلال.


وتقدم الصحفيان مشهور الوحواح، ورائد الشريف، بشكوى ضد جنود الاحتلال الذين اعتدوا عليهما بالضرب أثناء تغطية الفعالية الأسبوعية ضد الاستيطان في مسافر يطا، وتم تحويل الملف لنيابة الاحتلال العسكرية.


وقال المصور الوحواح، إن استدعاء و اعتقال الصحفيين في الخليل و مناطق الأحداث و المواجهة في الضفة الغربية، لن يثنيهم عن مواصلة عملهم في نقل الأحداث وتوثيقها و تصويرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسات سلطات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين الآمنين العزل من منازلهم وأراضيهم الذين ولدوا وترعرعوا فيها جنوب الخليل، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية.


يُشار إلى أن قوات الاحتلال استدعت سبعة صحفيين كانوا يغطون الفعاليات الأسبوعية بمسافر يطا.

وأصيب مساء السبت، خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى و العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق مدينة غزة.

الغاز فلسطين إسرائيل على جيش الاحتلال اصابة الغاز المسيل للدموع أبل الإحتلال الإسرائيلي مواطن قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيلي قوات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

مصدر أمنى يفجر مفاجأة.. السيارة المستخدمة فى خطف طفل المحلة مسروقة

الصحة: 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة» تحذر: إصابات كورونا غير مبشرة.. ونسجل الحالات الحرجة فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 7 صحفيين فلسطينيين