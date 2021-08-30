الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا فى القدس على هدم منزله

بلدية الاحتلال الإسرائيلي
بلدية الاحتلال الإسرائيلي

 أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا فلسطينيًا في القدس المُحتلة على هدم منزله.


وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال أجبر عقاب جعابيص على هدم منزله في قرية جبل المكبر، تجنبًا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال حال قامت هي بهدمه.


وقال جعابيص إن البلدية أصدرت قبل 10 أيام قرارًا يقضي بهدم منزله دون إمكانية الترخيص بحجة أن "الأرض خضراء ويمنع فيها البناء" وأنه تفاديًا لدفع غرامات مالية لطواقم البلدية نفذ عملية الهدم بيده.


وتستهدف بلدية الاحتلال آلاف العائلات الفلسطينية في جميع القرى والبلدات في القدس المحتلة، وتسعى إلى تشريد أفرادها من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص.


وترفض بلدية الاحتلال إعطاء سكان مدينة القدس الرخص المطلوبة للبناء خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.


ويشير تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين (أوتشا)، في يوليو الماضي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري، 474 مبنى فلسطينيًا، بما فيها 150 مبنًى موّلها المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

 

وعلى صعيد آخر، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  عن سبعة صحفيين بعد استدعائهم للتحقيق معهم، على خلفية تغطية الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في جنوب الخليل.


وقال الصحفي مشهور الوحواح، المصور في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الاحتلال أفرج عنه وعن زملائه الصحفيين بعد التحقيق معهم في مركز تحقيق "كريات أربع" بتهمة التواجد في منطقة عسكرية والتحريض ضد الاحتلال.


وتقدم الصحفيان مشهور الوحواح، ورائد الشريف، بشكوى ضد جنود الاحتلال الذين اعتدوا عليهما بالضرب أثناء تغطية الفعالية الأسبوعية ضد الاستيطان في مسافر يطا، وتم تحويل الملف لنيابة الاحتلال العسكرية.


وقال المصور الوحواح، إن استدعاء واعتقال الصحفيين في الخليل ومناطق الأحداث والمواجهة في الضفة الغربية، لن يثنيهم عن مواصلة عملهم في نقل الأحداث وتوثيقها وتصويرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسات سلطات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين الآمنين العزل من منازلهم وأراضيهم الذين ولدوا وترعرعوا فيها جنوب الخليل، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية.


يُشار إلى أن قوات الاحتلال استدعت سبعة صحفيين كانوا يغطون الفعاليات الأسبوعية بمسافر يطا.

وأصيب مساء السبت، خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرق مدينة غزة.

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