الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد الدور الاستراتيجى للتقنية فى التنمية الاقتصادية

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك

رحب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بانضمام السودان إلى تحالف أفريقيا الذكية، مؤكدا على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه التقنية في التنمية المستدامة و النهضة الاقتصادية.


و حسبما أفادت وكالة أنباء “ سونا” الإخبارية السودانية، التقى حمدوك، مع المدير العام لمنظمة تحالف أفريقيا الذكية لاسينا كوني، بحضور وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان المهندس هاشم حسب الرسول.


ورحب وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، في تصريح صحفي، بزيارة لاسينا كوني باعتبارها أول زيارة له للسودان بعد انضمام البلاد لتحالف أفريقيا الذكية الذي يعمل على تحويل القارة إلى قارة رقمية و إنشاء سوق رقمي موحد في القارة الأفريقية.


و أوضح أن التحالف يتكون من ٣٢ دولة والسودان آخر دولة انضمت إليه بعد رفع الحظر عن السودان و عودته لعلاقاته الطبيعية إلى العالم.


و عبر وزير الاتصالات عن اعتزاز السودان بانضمامه لهذا التحالف الواعد الذي سيقدم الكثير فيما يخص مشاريع التحول الرقمي و الحكومة الرقمية و الزراعة الذكية و كافة المشاريع الأخرى المرتبطة بالتنمية المستدامة.


و أضاف أن هذا التحالف يعتبر تحالف عريق في افريقيا برئاسة دولة روندا، لافتا إلى أن السودان انضم لهذا التحالف الشهر الجاري، بدعم و توجيه من رئيس مجلس الوزراء السوداني.


و أشار المهندس هاشم حسب الرسول إلى أن ورشة العمل التي انعقدت بوزارة الاتصالات و التحول الرقمي مع وفد تحالف أفريقيا الذكية تم خلالها الاتفاق على تبني السودان لمشروعين كبيرين، هما مشروع الحكومة الذكية و مشروع الزراعة الذكية، مبيناً أن المشروعين سيتم العمل فيهما مع التحالف في المرحلة القادمة لدعم الخبرات و أفضل التجارب في الدول المشابهة لتنفيذ هذه المشاريع للوصول إلى نهضة اقتصادية دائمة و مستدامة.

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