ننشر صورة محضر مالك اللوحات المعدنية المستخدمة فى خطف طفل المحلة

حصلت الدستور على صورة من المحضر الذى حرر من مالك السيارة التى استخدمت فى عملية خطف طفل المحلة اليوم.

كشف مصدر أمني أن السيارة التى استخدمت فى حالة خطف الطفل بمدينة المحلة مبلغ بسرقتها اليوم من مدينة المنصورة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث فى أقرب وقت.



كان أحد المحلات على طريق الدائري بطريق "المحلة _ المنصورة " بنطاق محافظة الغربية سجل واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من جهه مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر صفحات وجروبات محلاوية صور ومقطع فيديو لإرتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ إلي العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته علي أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" .



انتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل.



وأفاد شهود عيان قيام اثنين ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب به.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبة وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.