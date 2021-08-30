نادى الحوار عن وفاة لاعبة الجودو: حدث جلل

قال الدكتور محمد خميس، المدير التنفيذى لنادى الحوار الرياضى بالمنصورة، إن النادى أعلن حالة الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة لاعبة الجود رنا وائل حسين الغندور.

وأكد خميس أنه أثناء حضور بعض أولياء أمور ومنهم والدة اللاعبة رنا وائل بمكان التدريب وبعد نهاية فترة استراحة اللاعبة وزملائها بالمجموعة تمهيدا لاستكمال التدريبات إذ قام المدرب بتوجه اللاعبة للعب مباراة مع زميلتها فوجئ الحضور بسقوط اللاعبة وعلى الفور تدخلت وحدة الإسعاف وتم استدعاء من مشرفي النشاط الرياضي لوجود لاعبة في حالة إغماء بصالة الألعاب القتالية لمحاولة انعاش عضلة القلب مرة أخرى.

وأكد المدير التنفيذى أنه تم التعامل مع الحالة لحين استدعاء سيارة إسعاف، حيث بدأ المسعف في عمل إنعاش تجاوبت اللاعبة مرتين والتقطت انفاسها في وجود كل الحضور حتى وصلت سيارة الإسعاف للنادي وتم إبلاغ مسعف سيارة الإسعاف بالحالة وطلب منه استكمال إنعاش القلب رئويا وتحركت سيارة الإسعاف باللاعبة من النادي ووصلت للمستشفى خلال دقائق وتم إجراء محاولات بالمستشفى لإنعاش القلب التي لم تحقق فائدة.



بدوره، قال المحاسب إيهاب صفوت فودة، رئيس مجلس إدارة نادى الحوار إن حالة الوفاة حدث جلل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويدخلها فسيح جناته، مشيرا إلى أنها لاعبة مميزة ونشيطة، فقد كرمت الشهر الماضى من مجلس إدارة النادى لكن قضاء الله وقدره.

وأكد فودة أنه يتم التعامل مع حالات الإصابات داخل النادى بمنتهى السرعة والمهنية وتوفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة.



وفي وقت سابق، أصدر نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة بيانًا بشأن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي فيما يخص واقعة وفاة لاعبة الجودو رنا وائل حسين الغندور، أوضح فيه بعض الحقائق الهامة بشأن تلك الواقعة.



وقال البيان إنه "أثناء حضور بعض أولياء أمور لاعبي الجودو ومنهم والدة اللاعبة رنا وائل بمكان التدريب، وبعد نهاية فترة استراحة اللاعبة وزملائها بالمجموعة، تمهيدًا لاستكمال التدريبات، إذ قام المدرب بتوجيه اللاعبة للعب مباراة مع زميلتها".



وأضاف البيان: “عند قيام اللاعبة من وضع الجلوس إذ تفاجأ الحاضرون جميعا ومنهم والدة اللاعبة بوقوعها على أرضية بساط اللعب مغشيًا عليها على الفور، وتلقى المسعف بمقر وحدة الإسعاف الدائمة، التي تعمل على مدار 12 ساعة بمسعفين مدربين ومعتمدين بالنادي، استدعاءً من مشرفي النشاط الرياضي لوجود لاعبة في حالة إغماء بصالة الألعاب القتالية”.

وتابع أنه "تم التعامل مع الحالة لحين استدعاء سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى على الفور، وبدأ المسعف عمل إنعاش تجاوبت اللاعبة مرتين والتقطت أنفاسها في وجود كل الحضور، حتى وصلت سيارة الإسعاف للنادي وتم إبلاغ مسعف سيارة الإسعاف بالحالة وطلب منه استكمال إنعاش القلب رئويا وتحركت سيارة الإسعاف باللاعبة من النادي، ووصلت اللاعبة للمستشفى خلال دقائق، وتم إجراء محاولات بالمستشفى لإنعاش القلب التى لم تحقق فائدة، وأفاد تقرير المستشفى بأن اللاعبة وصلت وعضلة القلب متوقفة تماما وفشلت عدة محاولات لإنعاش القلب.