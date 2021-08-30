الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

القبض على قرد المنوفية الهارب وتسليمه لمركز شرطة الباجور

قرد المنوفية الهارب
قرد المنوفية الهارب

تمكن أهالي قرية الجزيرة الشرقية التابعة لمركز  الباجور من الإمساك بقرد المنوفية الهارب، منذ يوم الثلاثاء الماضي، عن طريق بعض الصيادين بعدما قاموا برمي شباكهم عليه  ووضعوه في جوال وتم تسليمه لمركز شرطة الباجور في انتظار قرار بتسليمه للجهات المعنية.
 

وأوضح السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور ان قرد المنوفية الهارب متواجد داخل مركز الشرطة، لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية واتخاذ قرار بشأنه من قبل جهات التحقيق وتسليمه للمختصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

 

وأكد رئيس مدينة الباجور،  أن أهالي الجزيرة الشرقية استطاعوا السيطرة على قرد المنوفية الهارب، والذي أثير حوله لغط وإشاعات عن حقيقة تواجده في قرية العطف التابعة للمركز والدفع بالدفاع المدني لمحاولة الامساك به دون جدوى.

وسادت حالة من الهلع والفزع ، بين أهالي قرية العطف وميت البيضا بمحافظة المنوفية، التابعتين لمركز الباجور بالمنوفية عقب تعطل سيارات نقل حيوانات وهروب 25 قردًا منها وانتشروا في الزراعات والبلاد المجاورة.

 

وكان قد صرح مصدر مسؤول بأنه تمت السيطرة على الموقف بعد ورود بلاغ من الأهالي إلى قسم شرطة الباجور، وتم التعاون مع الجهات المختصة من الطب البيطري والوحدات المحلية والأهالي والإمساك بجميع القرود الهاربة

المنوفية محافظة انتظار قسم شرطة الجزيرة الوحدة المحلية مسؤول السيطرة قرد

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