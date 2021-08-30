الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى: الرئيس السيسى كلفنا بإنشاء 15 جامعة لإتاحة الفرص أمام الطلاب

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالة، أنه تم توفير منصات تعليمية والتنوع فى العملية التعليمية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، ومستعدون لتوفير أماكن ومنصات تعليمية لكافة الطلاب فى تنسيق القبول للجامعات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة "سى بى سى"، تقديم الإعلامى عمرو خليل: "وصول 99% كلية الطب فى العام الماضى ده كان خداع ولكن عملية الامتحان تخصصت لمخاطبة الشرائح المختلفة وتم عمله العام الحالى، وما كان يحدث فى الأعوام السابقة نتائج غير منطقية لطلاب الثانوية العامة وكان خطأ".

 

وتابع: "افتتحنا 3 جامعات أهلية العام الماضى، واليوم سيتم الاتفاق على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وأن هناك اختبارات للطلاب فى الجامعات الأهلية فى كل كلية على حدى، وأن هناك تكليف من الرئيس السيسى عن إنشاء 15 جامعة أهلية لإتاحة الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالكليات المناسبة"، مشيرا إلى أن هناك 5 جامعات أهلية تقدم خدمات عالمية على أرض مصرية، وهناك أسر شكرتنا على توفير أماكن عالمية لطلابهم للدراسة بها بدلا من الغربة للدراسة.

 

واستكمل: "مستوى الطالب اللى جاب 80% هو طالب متفوق، ونسعى لإقرار قياس منضبط لنتائج طلاب الثانوية العامة بعد إعادة تعديل النتائج، والمرحلة الثانية تستقبل 240 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى أن هناك أماكن شاغرة فى العديد من الكليات، وأن المرحلة الثانية بها أماكن شاغرة لعدد ضخم من الطلاب".



وقال الدكتور خالد عبد الغفار: "الأسرة المصرية والطالب لديهم قناعة بالكليات المتعارف عليها، وأننا نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل، وأننا ننتظر تغيير ثقافة الأسرة المصرية حول الكليات".

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وائل لطفي

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