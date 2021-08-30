الولايات المتحدة تقدم مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، تقديم مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وصرح المركز - في بيان على موقعه الإلكتروني - بأن إجمالي جرعات اللقاح المقدمة للمواطنين ارتفع إلى 368 مليونا و863 ألفا و734 جرعة، من أصل 440 مليونا و28 ألفا و85 جرعة جرى توفيرها حتى الآن.



وأوضح أن إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 204 ملايين و435 ألفا و968 شخصا، بنسبة بلغت 6 .61% من إجمالي السكان، ونحو 72% من البالغين فوق 12 عاما من العمر (أقل سن مسموح له بتلقي التطعيم)، وأن إجمالي الحاصلين على اللقاح بجرعتيه بلغ 173 مليونا و520 ألفا و211 شخصا، بنسبة بلغت 3 .52% من إجمالي عدد السكان، ونحو 2 .61%من البالغين فوق 12 عاما.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020