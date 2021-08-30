الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي بالإشتباة فى محاولة راكب مصرى قادم من أديس أبابا على الخطوط الإثيوبية لتهريب أصناف ممنوعة.

 

بالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من مؤمن حسن تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 500 قرص ترامادول مخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

 

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 138 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار القاهرة الدولي ضبط لجنة مدير تهريب مصطفي منافذ نفي مصري

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