«أراب نيوز» تبرز جهود الحكومة المصرية فى إزالة كتب التطرف من المساجد

سلطت صحيفة «أراب نيوز»، الضوء على جهود الحكومة المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب، لاسيما مع قرارات منع كتب التطرف من المساجد، حيث قررت وزارة الأوقاف منع دخول كتب التطرف والإخوان المسلمين إلى جميع المساجد، وإزالة تلك الموجودة بالفعل خلال 15 يومًا.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه سيتم تشكيل لجان لإعادة فحص مكتبات المساجد والكتب والمجلات والمطبوعات الموجودة فيها، وإزالة أي منشورات تتبنى عقيدة متطرفة أو تنتمي إلى أي جماعة متطرفة، موعدًا على معاقبة أي مسؤول يتجاهل تلك القرارات.

وأصدر هشام عبد العزيز، المسؤول عن تسيير أعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ملصقًا ينبه جميع المديريات إلى الإسراع بتشكيل لجان لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو مطبوعات في المساجد، وتطهيرها من أي مطبوعات تتبنى عقيدة متطرفة أو تنتمي إلى أي جماعة متطرفة في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ هذا القرار، متوعدًا بإحالة المتقصرين إلى التحقيق.

وشدد «عبد العزيز» على ضرورة إزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أم غيرها إلى التحقيق.

وطالب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بضرورة أن تنتهي جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، وتعد مخالفة ذلك تقصيرًا شديدًا وخروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي يستحق المساءلة التأديبية.

وشدد على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد بالتطبيق الكامل لجميع إجراءات التباعد والالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي من جميع المصلين.