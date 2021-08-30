الكنيسة الإثيوبية تعلق توزيع المساعدات الإنسانية فى إقليم تيجراى

قال موقع "فاتيكان نيوز" الإيطالي إن القتال في إثيوبيا الذي بات على أشده أجبر الكنيسة الكاثوليكية على تعليق مساعداتها للسكان المدنيين.

وتمكنت الكنيسة الإثيوبية، التي تنسق المساعدات بدعم من منظمة كاريتاس الدولية ومنظمات كاثوليكية محلية ودولية أخرى، من جمع 1.8 مليون دولار لحالات الطوارئ الإنسانية، تم بالفعل إنفاق 75% منها.



ويمثل إنهاء العمليات الإنسانية ضربة أخرى للسكان المدنيين الذين تهددهم المجاعة أيضًا.

ووفقًا للأمم المتحدة، نزح ما لا يقل عن مليوني شخص بسبب الصراع الذي اندلع في 2 نوفمبر بين حكومة أديس أبابا، والقوات الانفصالية التابعة لجبهة تحرير تيجراي، جبهة تحرير تيجراي.

ووفقا للموقع الإيطالي فقد اتسمت الحرب بالقتل العشوائي والعنف بجميع أنواعه ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع.

كما يحتاج أكثر من 4.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينما يتعرض آلاف القاصرين المنفصلين عن والديهم لخطر سوء المعاملة.

وتابع الموقع: "لقد انطلقت نداءات عديدة من العديد من الهيئات الكنسية التي دعت، في الأشهر الأخيرة، إلى إحلال السلام في المنطقة: بالإضافة إلى الأساقفة الإريتريين، طالب الأساقفة الإثيوبيون أيضًا بوقف إطلاق النار، جنبًا إلى جنب مع المجلس العالمي للكنائس وأميسيا، وهو اتحاد مؤتمرات الأساقفة في شرق أفريقيا، والذي يجمع أساقفة إريتريا وإثيوبيا وكينيا وملاوي والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.

وهناك أيضًا العديد من التحذيرات التي أطلقها البابا فرنسيس من أجل التسوية السلمية للخلافات وإنهاء العنف.

جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الدولية الحقوقية قد أدانت الحرب في إثيوبيا، لاسيما مع ارتكاب القوات الحكومية الإثيوبية العديد من الانتهاكات ضد مواطني إقليم تيجراي، حيث تم رصد حالات اغتصاب واعتداء جنسي واعتقال وخطف قسري.