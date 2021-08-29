الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصدر أمني يفجر مفاجأة.. السيارة المستخدمة في خطف طفل المحلة مسروقة

طفل المحلة
طفل المحلة

كشف مصدر أمني أن السيارة المستخدمة في خطف طفل بالمحلة مبلغ بسرقتها اليوم من مدينة المنصورة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها، للتوصل إلى هوية خاطفي طفل من أمام محل بقالة بطريق الدائري بطريق «المحلة - المنصورة».

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة - المنصورة" .

وانتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل ، وأفاد شهود عيان قيام اثنين ملثمين  بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري  لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبة وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.

مصدر امني السيارة التى استخدمت حالة خطف الطفل بمدينة المحلة مبلغ بسرقتها اليوم مدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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