4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى

التقى بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، بمحمود عباس «أبو مازن» رئيس السلطة الفلسطينية، في رام الله.

تفاصيل لقاء وزير الجيش الإسرائيلي مع عباس

وأعلن مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، في بيان، تفاصيل اللقاء الذي جمع جانتس بالرئيس الفلسطيني، وأبرز الملفات التي تمت مناقشتها.

وجاء في بيان مكتب وزير الجيش الإسرائيلي: "التقى جانتس الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله، وناقشا القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية"، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التلفزيون الإسرائيلي.

وتابع البيان: "وزير الجيش الإسرائيلى غانتس أبلغ الرئيس الفلسطيني بأن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة".

قرض إسرائيلي للسلطة الفلسطينية

وجاء ذلك اللقاء بين جانتس وعباس بالتزامن مع إنهاء نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، زيارته إلى واشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعودته إلى تل أبيب.

وقررت السلطات الإسرائيلية، الجمعة الماضية، تقديم قرض إلى السلطة الفلسطينية بمبلغ قدره 800 مليون دولار.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بينما تسعى حكومة نفتالي بينيت، إلى وجود قنوات اتصال مع السلطة الفلسطينية، لاستمرار التنسيق في الملفات المختلفة.

بينيت رفض لقاء جانتس مع عباس

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، طلب جانتس بلقاء عباس.

وأبلغ جانتس، بينيت، حينها بأنه إذا التقى يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، مع أبو مازن، فسيكون لذلك تداعيات سياسية لن تكون في مصلحة تل أبيب حاليا، معربا عن شعوره بخيبة أمل من رفض رئيس الوزراء.

وأكد جانتس أن هناك أهمية كبيرة في حقيقة أنه كوزير للجيش سيجتمع مع الرئيس الفلسطيني، وحينها سيعمل على زيادة تعزيز وتقوية التعاون الأمني.

