تفاصيل حفلات مسار إجبارى فى ساقية الصاوى يومى الجمعة والسبت

بعد غياب يعود مجدداً فريق "مسار إجبارى" ليقدم يومي الجمعة والسبت 3 و4 سبتمبر مجموعة حفلات بمسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي في الرابعة والثامنة مساءً، ليقدموا لجمهور الساقية مجموعة من أغانيهم المميزة.

تفاصيل حفلات ساقية الصاوي

يحظى فريق مسار إجباري بشعبية وجماهيرية كبيرة، لذلك سيقدم 4 حفلات متتالية يومي الجمعة والسبت بواقع حفلين كل يوم في تمام الساعة الرابعة والثامنة مساءً وسيقدم الفريق مجموعة مختارة من افضل اغانيهم لتقديمهم لجمهورهم في الساقية وعلي رأسهم "طريق تانى، للحزن اصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق".

وأعلنت ساقية الصاوي عن انتهاء تذكار أول حفلين المقرر اقامتها يوم الجمعة وقرب أنتهاء تذاكر ثاني حفلين يوم السبت حيث تشهد الحفلات اقبال كثيف من الجمهور خاصة أن سعر تذاكر الحفل في متناول الجميع فلا تتخطي حاجز الـ100 جنيه.

أخر حفلات مسار إجباري

يشار إلي أن أخر حفلات مسار إجباري كانت في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية منتصف شهر اغسطس الماضي وذلك ضمن حفلات الصيف الذي نظمتها دار الأوبرا بقيادة دكتور مجدي صابر.

سيرة ومسيرة فريق مسار إجباري

يذكر أن "مسار إجبارى" تم تأسيسه عام 2005 ظهرت بصمتهم على الموسيقى العربية بأنغامهم المميزة وكلماتهم الغير تقليدية، اختار الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضاَ منهم على القيود التى يفرضها مجتمعنا على الشباب فى طريقة التفكير والمشاعر أو شكل الملابس ولا يدع أى مساحة للإبداع أو الابتكار، ويظهر ذلك جلياً فى اختيارهم للموسيقى وكلمات أغانيهم الساخرة. لا يهتم الفريق بتقديم الأغانى الرومانسية بينما تدور أغانيهم حول المشكلات المجتمعية من خلال نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك و الجاز و البلوز مع التراث الغنائي المصري.