صحة المنوفية تناقش خطة عمل للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين

عقد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إجتماعا موسعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور وكيلا المديرية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية .

تناول الإجتماع مناقشة خطة عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بأقسام الحضانات، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للأطفال، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن أمراض عديدة مثل قصور الغدة الدرقية، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها التي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية، مما تساهم المبادرة في سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكراً، من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة، ويتم من خلالها سحب عينة تؤخذ من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى إختبار تأكيدي، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلي وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الأمراض الوراثية.

وأضاف دكتور فيصل جودة بأنه تم تدريب الفرق الطبية على طرق وكيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة الرئاسية، بإشراف الإدارة العامة للطب العلاجي، ومسئول الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، مشيراً إلي أن العلاج سيقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إلي أن وزارة الصحة والسكان وفرت المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكداً أن القيادة السياسة تولي إهتماماً كبيرا بالقطاع الصحي، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل الحفاظ علي صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.