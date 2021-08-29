«كلمة أخيرة» لـ لميس الحديدى: تعرف على مواعيد البرنامج للموسم الثانى

تعود الإعلامية لميس الحديدي بموسم جديد من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، بداية من السبت المقبل وذلك بعد إجازتها السنوية.

كان البرنامج قد قدم إعادات لأجمل حلقات ولقاءات النجوم خلال الشهر الماضي، تخص أهم ضيوف البرنامج في مجال الفن والرياضة والأدب والشعر والقضايا الاجتماعية التي عرضت ونوقشت خلال الموسم الأول.

مواعيد البرنامج في موسمه الجديد

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أول بأول.



آخر حلقات الموسم الاول

كانت لميس قد أعلنت انتهاء الموسم الأول من البرنامج على قناة "ON" منذ شهر في اخر حلقة والذي استضافت فيها الفنانة صابرين، مشيرة إلى أن البرنامج سيتوقف خلال أغسطس لمدة شهر على أن يعود مجددًا مطلع سبتمبر المقبل.

وقالت الحديدي وقتها "اليوم حلقة نهاية الموسم الأول من برنامج كلمة اخيرة، والذي بدأ في أكتوبر، نستأذن المشاهدين في أن نأخذ شهر أغسطس إجازة وهي إجازتي السنوية المعتادة منذ أن بدأت عملي في مجال الإعلام على أن نعود أول سبتمبر، كشفت الإعلامية أنه خلال شهر أغسطس ستبقى مواعيد البرنامج كما هي وستشمل إعادات لأجمل حلقات ولقاءات النجوم، قائلة: "أهم ضيوف البرنامج في مجال الفن والرياضة والأدب والشعر والقضايا الاجتماعية التي عرضت ونوقشت خلال الموسم الأول وسيتم تجميع حلقات وفقرات مجمعة".

يشار إلي أن لميس الحديدي متزوجة من الإعلامي عمرو أديب، ولها منه ابن وهي ابنة أستاذ جامعي وهو علي الحديدي ووالدتها حفيدة الشيخ الأزهري الشيخ البحيري.