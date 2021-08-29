الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

«مستثمري سوهاج»: المدن الصناعية الجديدة ساهمت في تشغيل أبناء المحافظات

محمود الشندويلي
محمود الشندويلي

أكد محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن المدن الصناعية الجديدة التي قامت الدولة بإنشاءها خلال الفترة الماضية ساهمت في تشغيل ابناء المحافظات وخاصة الشباب خريجي المدارس والمعاهد الفنية.

أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أن تلك المدن الصناعية ساهمت في زيادة حجم المنتجات المصرية بالأسواق، والتقليل من الواردات، متوقعًا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية ولاسيما الافريقية خلال الفترة المقبلة.

أشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن النهضة التنموية لم تقتصر على القطاع الصناعي فقط بل هناك نهضة لقطاع التشييد والبناء أيضًا، مؤكدًا أن تلك النهضة ساهمت في تشغيل عدد كبير من مصانع مواد البناء، إضافة إلى زيادة إنتاجها، فضلًا عن توفير فرص عمل كثيرة وخاصة لأهالي محافظات الصعيد، مما أدى إلى الحد من الهجرة الداخلية والخارجية للبحث عن فرص عمل مناسبة.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، زيادة مبيعات القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك يرجع إلى إطلاق مبادرة التمويل العقاري بتمويل 3٪ على قسط 30 عامًا، مؤكدًا انها ستؤدي إلى رواج حركة القطاع العقاري وقطاع صناعة مواد البناء.

أضاف رئيس جمعية مستثمري سوهاج، ان من إيجابيات النهوض بالقطاع العقاري، دخول شركات مصرية جديدة في سوق العمل، وهذا سيمكن مصر من فرصة تصدير العقار إلى الخارج. 

محمود الشندويلي جمعية مستثمري سوهاج المدن الصناعية الجديدة الصادرات المصرية الاسواق الخارجية التشييد والبناء

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