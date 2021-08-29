الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تعلن تفاصيل ضبط أخطر تاجر للأثار في أسيوط

أثار
أثار

وجهت وزارة الداخلية ضربة قاضية جديد لأحد أخطر تجار الأثار في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ضمن خططتها للحفاظ على التراث المصري.

وأعد ابن مركز منفلوط، معدات الحفر وبدأ في تنفيذ خطته، لتحقيق حلمه، وتمكن من حفر حفرة عميقة، واستطاع استخراج عدد كبير من التماثيل الفرعونية، وبدأ يفكر في كيفية التصرف فيها وبيعها، لتحقيق ثروة طائلة، إلا أن الأجهزة الأمنية، بددت أحلامه الغير مشروعة ونجحت في إلقاء القبض عليه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للحفاظ على التراث المصري. 

تفاصيل سقوط المتهم، بدأت عندما وردت معلومات للإدارة العامة للبحث الجنائى، بقطاع شرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مدحت منتصر مدير المباحث، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، وحيازته لبعض القطع الأثرية.

وأكدت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد درديري نائب مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء غالب مصطفى وكيل قطاع السياحة والآثار، صحة المعلومات، عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ووحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط، بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بمنزله المشار إليه.

كما تم ضبط 96 قطعة وعملة يشتبه فى أثريتها، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار، باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وترجع للعصر «الفرعونى، اليونانى، الرومانى».

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