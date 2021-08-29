«المعمل الجنائى»: زيادة الأحمال سبب حريق شقة مصر الجديدة

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.