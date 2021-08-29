الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المعمل الجنائى»: زيادة الأحمال سبب حريق شقة مصر الجديدة

حريق شقة
حريق شقة

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تقرير المعمل الجنائي نشوب حريق شقة سكنية مصر الجديدة ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

الباز: وزير التعليم واجه كل عوامل الفشل وأصر على التطوير

«الصحة» تحذر: إصابات كورونا غير مبشرة.. ونسجل الحالات الحرجة فقط

كل ما تريد معرفته عن التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 7 صحفيين فلسطينيين

إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة تنشيطية من لقاح كورونا