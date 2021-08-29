لبنان تسجل 1153 إصابة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة بلبنان اليوم الأحد تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بينهم 1106 مقيمين و47 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ بداية ظهور الوباء إلى 600 ألف و 451 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم - إلى أنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية ظهور الوباء إلى 8044 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.

وتلقى 4608 مواطنين الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس التاجي أمس لتصل نسبة إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى إلى 30.2 % من إجمالي عدد السكان فيما تلقى 7477 مواطنا الجرعة الثانية لترتفع نسبة الحاصلين على جرعتين من اللقاح إلى 25.1 % من إجمالي عدد السكان.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.