محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال جولته التفقدية المسائية التي رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وتفقد المحافظ المركز الطبي بشارع سعيد لمتابعة عمليات التطعيم التي تتم بالمركز، ووجه بعمل مظلة داخل المركز وكراسي انتظار للمواطنين، كما تم تخصيص مدرسة الجهاد الإبتدائية لتلقي المسافرين للقاح وذلك لتخفيف الكثافة على مركز طبي سعيد ولضمان سرعة وسهولة عملية تلقي اللقاح.

كما وجه أيضًا بضرورة توزيع أرقام على المترددين لأخذ اللقاح؛ منعًا للتزاحم، مشددًا على ضرورة تنظيم عملية تلقي اللقاح وتنظيم المواطنين والتوسع في نشر الإرشادات الخاصة بالوقاية من الإصابة بالفيروس والاستعانة بالفرق التطوعية وشباب الكشافة في عملية التنظيم، بالإضافة إلى الاستعانة بموظفي الحي في إدخال البيانات الخاصة باللقاح.

وبعد ذلك تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مدرسة الجهاد الابتدائية بحي ثان طنطا، من أجل التأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال المواطنين المسافرين الراغبين في تلقى لقاح فيروس كورونا، حيث تم تجهيز المدرسة بالتعاون بين مديرتي الصحة والتعليم وحي ثان طنطا، حيث وجه المحافظ بتخصيص مدرستي الجهاد بشارع سعيد والإصلاح بشارع توت عنخ آمون لتخفيف التزاحم على مركز طبي سعيد وتحقيق سرعة عملية تلقي اللقاح.



وأشاد المحافظ بالدور الذي قامت به التربية والتعليم بالغربية من الاستجابة الفورية في تجهيز المدرسة وإعدادها في وقت قياسي لاستقبال المواطنين.

يذكر أن مديرية الصحة قد خصصت مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة QR code، منها (مركز طبي سعيد، مكتب صحة قطور، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة أول المحلة، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة)، حيث يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل على الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك للراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض.

وفي سياق متصل أكدت وزيرة الصحة خلال مؤتمر عقدته الأسبوع الماضي أن معدلات الإصابة في مصر قد شهدت ارتفاعًا بسيطًا بشكل منتظم على المنحنى التصاعدي، مع انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات، مؤكدةً على أهمية تكثيف تلقي اللقاحات للمواطنين، حيث تقلل من فرص دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 90% بناءً على التقارير الدولية داخل مصر وخارجها.



وتناشد المحافظة المواطنين توخي الحذر وإتباع كافة الإرشادات الوقائية وسرعة التسجيل لتلقي اللقاح حرصًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.