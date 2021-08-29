محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد كورونا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، خلال جولته التفقدية المسائية والتى قام بها اليوم، رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وتفقد المحافظ المركز الطبي بشارع سعيد لمتابعة عمليات التطعيم، وجه بإنشاء مظلة داخل المركز وكراسي انتظار للمواطنين، وتخصيص مدرسة الجهاد الابتدائية لتلقي المسافرين للقاح لتخفيف الكثافة على مركز طبي سعيد ولضمان سرعة وسهولة عملية تلقي اللقاح.

كما وجه بضرورة توزيع أرقام على المترددين لأخذ اللقاح منعاً للتزاحم، مشدداً على ضرورة تنظيم عملية تلقي اللقاح وتنظيم المواطنين والتوسع في نشر الإرشادات الخاصة بالوقاية من الإصابة بالفيروس والاستعانة بالفرق التطوعية وشباب الكشافة في عملية التنظيم، إضافة إلى الاستعانة بموظفي الحي في إدخال البيانات الخاصة باللقاح.

يذكر أن مديرية الصحة خصصت مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة QR code، منها (مركز طبي سعيد ، مكتب صحة قطور، مكتب صحة بسيون،مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتي، مكتب صحة أول المحلة، مكتب صحة كفر الزيات ، مكتب صحة السنطة)، حيث يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل على الموقع الإلكتروني للوزارة للراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض.