أحرق جثتها لإخفاء جريمته.. الإعدام لقاتل الطفلة جنى بالدقهلية

حكمت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار حسين معوض الباهي وعضوية المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبدالهادى أبوزيد وحسين عبداللطيف، اليوم، بإعدام شخص بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد ثبوت اتهامه بخطف وقتل طفلة عمرها 4 سنوات لسرقة قرطها الذهبى وإشعال النيران فى جثتها لإخفاء معالم جريمته.

صدر الحكم فى القضية رقم 11726 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة والمقيدة برقم 1691 لسنة 2020 كلى شمال المنصورة، بإحالة أوراق المتهم «محمد.خ، 29 سنة، فلاح، مقيم «الرودة» مركز المنزلة بالإعدامشنقا لخطفه وقتله الطفلة «جنى محمد صلاح السخري»، 4 سنوات، وذلك بعد إدانته بخطف طفلة وقتلها من أجل سرقة قرطها الذهبىوأشعل النيران بجسدها لطمس معالم جثتها.

كان المحامى العام النيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، أحال المتهم والمقيم «الرودة» مركز المنزلية بمحافظة الدقهلية لأنه فىصبيحة يوم 7 / 11 / 2020 بدائرة مركز المنزلة قتل المجنى عليها الطفلة «جنی محمد صلاح نظيم فهيم السخري» عمدا مع سبق الإصراروالترصد بان عقد العزم وبيت النية على قتلها وظل متربصا بها کامنا لها امام منزله بالطريق العام حيث تلهو منتظرا خلوه من المارة، وما أنسنحت له الفرصة حتى قام بالتوجه صوب المجنى عليها حاملا إياها عنوة بكلتا ذراعيه مستغلاً صغر سنها مصطحبا إياها إلى منزلهصاعدا بها إلى سطحه، وما أن ظفر بها منفردة حتى سدد لها لكمة واحدة استقرت بوجهها مفقدها وعيها مسجيا إياها أرضا مجهزا بيدهعلى عنقها حتى فارقت الحياة وما إن أيقن ذلك حتی جذب قرطيها الذهبيين من كلتا أذنيها عنوة، مسدلا على جثمانها بقطعة من القماشتارکا إياها منصرفا هادئ الروع، وما إن تدبر فى أمر خلاصه من جثتها حتى عاد إليها عشية وبحوزته بعض الحقائب البلاستيكية واضعاإياها على جثمانها مضرما بها النيران لطمس ملامحها عنها بغية إخفاء جريمته فالتهمت النيران وجهها وصدرها مفحمة إياهما وما آن ظنبتمام جريمته حتى قام بإخماد تلك النيران عن الجثمان واضعا إياه بداخل أحد الجولة البلاستيكية ملقيا به نحو عقار تحت الإنشاء مجاورالمنزلة غير مسقوف، وعثر على الجثمان به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، قاصدا من ذلك ازهاق روحها علىالنحو المبين بالتحقيقات .

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان، خطفا بالقوة المجنى عليها الطفلة سالفة الذكر إذ أنه وما إن أبصرها تلهو بمفردها بالطريق العام حتى قام بالتوجه نحوها حاملا إياها بكلتا ذراعيه مستغلاً صغر سنها مصطحبها وممكنه صاعدا بها إلىسطحه مباعدان فيما بينها وبين ذويها بقصد العبث بها، وهى الجريمة المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، على النحو المبين بالتحقيقات