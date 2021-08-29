«الصحة»: وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن وصول دفعات جديدة من لقاحات فيروس كورونا خلال أيام، لافتة إلى الدفعات تشمل شحنات جديدة من لقاح جونسون أند جونسون، لتطعيم المسافرين بمراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا بالجمهورية.

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إنه بداية من الشهر المقبل ستقبل الوزارة لأول مرة دفعات من لقاحات فايزر وموديرنا، للتوسع فى خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن اللقاحات يتم إتاحتها بالمجان للمواطنين، حيث تشير الدراسات أن اللقاحات ساهمت فى انخفاض نسب دخول المستشفيات بنسبة 90%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 10 ملايين مواطن للحصول على لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الالكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على اللقاح، كما تم الانتهاء من تطعيم 7.5 مليون مواطن باللقاح حتى الآن.

وأشارت إلى أنه تمت زيادة مراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا مؤخرًا، لتشمل 512 مركزًا ثابتًا فى المحافظات وارتفعت مكاتب إلى 145 مكتب على مستوى الجمهورية بإجمالى 657.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية 21 مليونًا و881 ألفًا و600 جرعة لقاحات فيروس كورونا.

وطالبت المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح «فاكسيرا- سينوفاك»، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.