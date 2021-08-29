وزيرا خارجية السودان وتشاد يؤكدان ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية

أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، وشريف محمد زين وزير خارجية جمهورية تشاد: ضرورة تنفيذ كافة الإتفاقيات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وناقشت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، وشريف محمد زين وزير خارجية جمهورية تشاد، في مباحثات عقدت بينهما، اليوم، في الخرطوم: أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سُبل تعزيزها، وضرورة التنسيق الأمني المشترك فيما يتعلق بتأمين الحدود وتعزيز دور القوات المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في كلا البلدين.

وبحث الجانبان أثر الاضطرابات الأمنية في ليبيا، والتي ألقت بظلالها على كل دول الجوار، وأكدا أهمية تضمين دول جوار ليبيا في كل المؤتمرات التى تتعلق بدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، وشريف محمد زين وزير خارجية جمهورية تشاد، على أهمية قيام مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي المزمع عقده في الجزائر لدعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا.

كما ناقش الجانبان أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنشيط الاتفاقيات الثنائية، بجانب إزالة كافة العوائق أمام حركة التجارة بين البلدين، وتمكين رجال الأعمال التشاديين من الاستفادة من ميناء بورتسودان في عمليات الاستيراد والتصدير.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدى، تمسك بلادها بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة بين الأطراف الثلاث (السودان ومصر واثيوبيا)، واستقبلت المهدي، الخميس الماضي، آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الافريقى، حيث عبرت عن متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واستعرضت الأوضاع بالمنطقة وعلاقات السودان مع دول الجوار وجهود السودان فى دعم السلام والإستقرار في المنطقة.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن قلق الحكومة بشأن الأوضاع في أثيوبيا، وجهود الحكومة السودانية لحل النزاع هناك عبر مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وشددت السيدة الوزيرة على أهمية دعم جهود السلام والاستقرار في كل من ليبيا وجنوب السودان وتشاد بالتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين.