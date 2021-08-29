الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 2.3 مليار دولار صادرات مصرية لدول شرق أوروبا خلال 5 أشهر

صادرات مصرية
صادرات مصرية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول شرق أوروبا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 2.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 548.7 مليون دولار.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 803.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 637.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 165.9 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية لليونان بقيمة 665 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولىمن عام 2021، مقابل 209.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 455.5 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية لروسيا الاتحادية لـ 294.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 285.5 مليون خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.6 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات لبولندا 87 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 37 مليون دولار، وبلغت الصادرات التشيك 84.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 71.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 12.3 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية لدولة رومانيا 74.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقابل 56.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 18.4 مليون دولار، وبلغت الصادرات لسلوفانيا بقيمة 71.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 113 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.

الاحصاء الصادرات مصر شرق اوروبا تركيا اليونان

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