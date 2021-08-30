الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن استعدادات مواجهة موسم الأمطار

محافظة الغربية خلال
محافظة الغربية خلال اجتماعه اليوم

عقد طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعاً مع رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم السيول والأمطار مع اقتراب فصل الشتاء، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة إجراء محاكاة لتجربة سقوط الأمطار، مع تدريب فرق متخصصة لمواجهة تلك الأزمة وبتشكيل لجنة لمراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه، بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية مطالباً بضرورة تطهير كافة بالوعات المياه والمجاري المائية ،كما وجه محافظ الغربية  بعمل حصر للشوارع التي حدث بها مشاكل في العام الماضي وذلك لتفادي تكرارها هذا العام .

في السياق، طالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بمراجعة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرًا، مشددًا على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حالياً والتأكد من وجود بالوعات المطر.

وطالب المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة محطات الرفع والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة كافة خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافى حدوث أي أعطال أثناء الأزمات، كما وجه شركة الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة والأسلاك الغير معزولة بالشوارع.

مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة المياه فصل الشتاء المجاري المائية موسم الأمطار الدكتور طارق رحمي رؤساء المراكز محطات الكهرباء والصرف الصحي العام الماضي تشكيل لجنة شركة مياه السيول والامطار شركة الكهرباء

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