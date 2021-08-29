«تنسيقية الأحزاب» تعد ورقة تعريفية عن نشاط النائبة راجية الفقي

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن أنشطة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان بغرفتيها مجلسي النواب والشيوخ، والتى جاءت ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس.

يأتي ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصدت «التنسيقية» حصاد النشاط البرلماني للنائبة راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول بمجلس الشيوخ.

وتضمن الانفوجراف حضور21 جلسة عامة، واستخدام7 أدوات رقابية، وتقديم مقترح لإنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية، والمشاركة فى مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وإلقاء كلمة داخل الجلسة العامة، وكذلك حضور 18 اجتماع باللجان النوعية، والمشاركة فى 9 ندوات وفعاليات، وتقديم 7 طلبات خدمية، تمت الموافقة على 3 منهم.

وكانت قد أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «انفوجراف» جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية تم الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية علي 34 تدريب متخصص خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت الورقة، أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و 76 إجتماع و 1977 ظهور إعلامي.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «انفوجراف» جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية تم الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية علي 34 تدريب متخصص خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت الورقة، أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و 76 إجتماع و 1977 ظهور إعلامي.