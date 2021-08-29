الزمالك عن عقوبات اتحاد الكرة: «قرارات باطلة.. ونحتفظ بالرد»

أصدرت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانًا رسميًا، أعلنت خلاله رفضها القرارات التي أصدرها اتحاد الكرة.

جاء البيان كالتالي:

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، انطلاقا من مسئوليتها تجاه النادي وجماهيره واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه، والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.