بايدن يستقبل جثامين الجنود الذين قتلوا في أفغانستان

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته ووزير الدفاع لويد أوستن وعدد من كبارة القادة العسكريين، مساء اليوم /الأحد/، جثامين الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان.

وتوجه الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، ليلتقي أسر الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في التفجير الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابول الأسبوع الماضي، ويشهد عودة رفاتهم إلى الوطن.

وقُتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات الأفغان يوم الخميس الماضي في تفجير انتحاري وقع بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، حيث كانت القوات الأمريكية تعمل على إجلاء آلاف المواطنين الأمريكيين والمدنيين الأفغان قبيل الموعد المقرر لانسحابها الكامل من أفغانستان يوم الثلاثاء المقبل، وأعلن تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عن الهجوم.

وتزامن إعلان البيت الأبيض مع دوي انفجار جديد الأحد في العاصمة الأفغانية، حسب مراسلي فرانس برس.

وكان بايدن حذر السبت من هجوم "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه داعش وخلف أكثر من مائة قتيل بينهم الجنود الأمريكيون الثلاثة عشر.

وردا على ذلك، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة دون طيار في أفغانستان أسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم المتطرف وإصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون "الأخيرة".

ونشر البنتاجون بعد ظهر السبت أسماء العسكريين الـ13 الضحايا وبينهم خمسة جنود في عامهم العشرين، وهي مدة الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان منذ العام 2001، الأطول في تاريخها.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.