وفد من جامعة حضرموت يزور تجارة عين شمس

استقبل الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس - بالإنابة عن الأستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث - الدكتور محمد عوض بارشيد عميد كلية الآداب بجامعة حضرموت بدولة اليمن الشقيقة والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور صلاح علي بن مدشل رئيس قسم العلوم السياسية، الدكتور مراد محمد باعلوي الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية.

وحضر اللقاء (ا.د) محمد العبادي المستشار الثقافي لجمهورية اليمن بمصر اليمن، وا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتعرف علي برامج كلية الشئون والاعمال الدولية المقرر إنشاؤها بالجامعة وتحديد نوع الشراكات التي من الممكن إبرامها، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.