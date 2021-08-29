الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من جامعة حضرموت يزور تجارة عين شمس

خالد قدري
خالد قدري

استقبل الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس - بالإنابة عن الأستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث - الدكتور محمد عوض بارشيد عميد كلية الآداب بجامعة حضرموت بدولة اليمن الشقيقة والوفد المرافق له الذي ضم  الدكتور صلاح علي بن مدشل رئيس قسم العلوم السياسية، الدكتور مراد محمد باعلوي الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية.

وحضر اللقاء (ا.د) محمد العبادي المستشار الثقافي لجمهورية اليمن بمصر اليمن، وا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتعرف علي برامج كلية الشئون والاعمال الدولية المقرر إنشاؤها بالجامعة وتحديد نوع الشراكات التي من الممكن إبرامها، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.

حضرموت جامعة عين شمس تعرف علي رعاية الشباب الهدايا التذكارية رئيس جامعة عين شمس الدكتور ايمن صالح الدراسات العليا

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