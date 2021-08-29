حريق داخل جراج سيارات فى حدائق الأهرام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شبَّ في مخلفات بمدخل جراج سيارات في حدائق الأهرام غرب الجيزة.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمنطقة "جاردينيا" بدائرة قسم الهرم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط الواقعة.

وتبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات بمدخل جراج، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى السيارات وتنفيذ عملية التبريد.