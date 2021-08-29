تمويل المشروعات متناهية الصغر وتركيب ماكينات ATM في قرى حياة كريمة بسوهاج

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك يوجه جهوده للمساهمة بقوة في تحقيق جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بكافة القرى بمحافظات الجمهورية في إطار دوره الوطني لتحقيق التنمية الريفية والشمول المالي.

وكشف فاروق عن قيام البنك خلال الفترة المقبلة بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر في سوهاج خاصة في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري التي تضم 68 قرية موزعة على 7 مراكز وذلك من خلال برنامج التمويل متناهي الصغر "باب رزق" الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر فرص العمل لسكان الريف تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية لمبادرة حياة كريمة.

أشار الى أن البنك سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم لقاءات جماهيرية وقوافل توعوية في القرى المشمولة بمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة سوهاج للترويج لبرنامج باب رزق لدعم المشروعات متناهية الصغر لسكان القرى سواء كانت تلك المشروعات قائمة بالفعل أو مساعدتهم لاطلاق مشروعات جديدة بهدف ايجاد مصدر رزق لهم خاصة مشروعات الشباب والمرأة الريفية لتميكنهم إقتصاديا تماشيا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لسياسات البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر وتوجيهاته لتحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من القطاع المصرفي في الدولة بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشتهم.

كما أعلن رئيس البنك الزراعي المصري عن تركيب 40 ماكينة صراف آلي جديدة بقرى محافظة سوهاج ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي بقرى المحافظة إلى 100 ماكينة تم تركيبها خلال الشهور الثلاثة الماضية ضمن جهود تطوير البنك لإتاحة كافة خدماته المالية والبنكية وتيسير حصول سكان تلك القرى على المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه سكان تلك القرى في عمليات السحب والإيداع النقدي، مؤكدًا أن جميع ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية حيث يقدم البنك الزراعي المصري جيلًا جديدًا متطورا من أجهزة الصراف الآلي تستخدم أفضل برامج وخدمات أجهزة الصراف الآلي لتقديم مجموعة واسعة من المعاملات والخدمات المالية والمصرفية الذاتية، ما يساعد على منح عملاء البنك مرونة لإجراء العديد من العمليات المصرفية من خلال أجهزة الصراف الآلي.

وأكد فاروق أن البنك يعمل حاليا على تطوير كافة فروعه بمحافظة سوهاج لتقديم خدمات مصرفية وفق أحدث النظم المصرفية لتلبية احتياجات عملائه، لافتًا إلى أن البنك افتتح الأسبوع الماضي 9 فروع بقرى المحافظة عقب تطويرها بالكامل وخلال الاشهر المقبلة سينتهي تطوير باقي الفروع في مدن وقرى محافظة سوهاج.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك والمحافظة لتمويل مشروع إحلال سيارات النصف نقل "الكبوت" التي تعمل في نقل الركاب بين مدن وقرى المحافظة بسيارات ميكروباص حديثة موديل 2021 تعمل بالوقود المزدوج " غاز وبنزين " وذلك بهدف تحديث وتطوير وسائل النقل الجماعى في المحافظات وتوفير خدمة نقل آمنه ومميزة للمواطنين علاوة على تقديم كافة التسهيلات لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب السيارات.

حضر مراسم توقيع البروتوكول بديوان عام محافظة سوهاج الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج وكل من الأستاذ سامي عبد الصادق ومحمد إيهاب نائبي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري و الأستاذ صالح الشامي الرئيس التنفيذي للإئتمان وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري.

وعقب توقيع البروتوكول قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري بتسليم الدفعة الأولى من السيارات الميكروباص للسائقين المستفيدين من مبادرة تمويل إحلال السيارات الكبوت.

وأكد طارق الفقي أن محافظة سوهاج من المحافظات الواعدة والتي تمتلك فرص استثمارية كثيرة وتتجه الدولة حاليا لتعزيز فرص الإستثمار بها في كافة المجالات خاصة في القطاع الزراعي مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حاليا عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي ستنعكس بالإيجاب على رفع مستوى حياة المواطنين وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة " تنفذ العديد من مشروعات البنية التحتيه بالقرى المشمولة بالمبادرة لتحسين جودة الحياة بها.

وأشاد اللواء الفقي بجهود تطوير البنك الزراعي المصري بما يحقق الأهداف المرجودة منه في تنمية القطاع الزراعي والريفي وتحسين دخل المزراعين والعاملين بالقطاع الزراعي والريفي مؤكدا أن الأجتماع مع رئيس البنك الزراعي كان مثمرا وتناول تعزيز العلاقات بين البنك والمحافظة للتوسع في تمويل مشروعات القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني بالمحافظة لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرات التي تطلقها الدولة والبنك المركزي المصري لتنمية القطاع الزراعي والحيواني خاصة مبادرة تحديث نظم الري والمشروع القومي لإحياء البتلو وتطوير مراكز الالبان وغيرها من المبادرات التي تسهم في زيادة الأنتاج من المحاصيل والسلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المزراعين .