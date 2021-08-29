اعترافات «أديب نوبل»: أنا مش بتاع سلطة.. وكنت من عشاق «الوفد»

15 عاما مرت على رحيل الكاتب العالمي نجيب محفوظ، الذي وافته المنية في 30 أغسطس لعام 2006، بعد إصابته بمشكلات صحية في الرئة والكليتين، وقرحة نازفة، بقي على أثرها داخل مستشفى الشرطة بالجيزة، لمدة 20 يوما.

لم يكتب نجيب محفوظ سيرته الذاتية ولم يفكر في الأمر على الإطلاق، ويعد «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ» للناقد رجاء النقاش، أشبه بها، إذ تحمس أديب نوبل لفكرة الكتاب التي عرضتها «مركز الأهرام للترجمة والنشر» على النقاش أوائل عام 1990، ورحب بها، وبدأ في الاستعداد لها مع الأديب الراحل.

«كانت موافقتي على فكرة الكتاب بهذه السرعة، وعلى غير عادتي في التردد والمراجعة والتأني، تعود إلى أنني أحببت الفكرة كلها من اللحظة الأولى، فكيف يتاح لي وأنا العاشق لنجيب محفوظ، فنانا وإنسانا، أن أجلس معه جلسات طويلة ومفتوحة وصريحة لمدة عام على التقريب».. هكذا قال رجاء النقاش في مقدمة كتابه، لافتا إلى أنه أجرى حوارات وأحاديث موسعة مع أديب نوبل، تتناول كل ما يتصل بحياته وأدبه.

وخلال السطور التالية؛ تستعرض «الدستور» بعض اعترافات وأسرار رواها نجيب محفوظ لرجاء النقاش، التي بدأت أولى لقاءاتهما في أغسطس 1990، والتي استمرت حتى أواخر 1991.

لم تكن السلطة فى يوم من الأيام هدفًا لنجيب محفوظ، وذلك لسبب بسيط، هو أنه لم يستطع الجمع بين السلطة والأدب، ويوضح لرجاء النقاش فى كتاب «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ»: «الأديب الذى يقدس مهنته ويعشق قلمه يفضل أن يبتعد عن السلطة بهمومها ومتاعبها والتزاماتها، وفى خلال المدة التى عملت فيها بمؤسسة السينما- وتبلغ حوالى عام ونصف العام- لم أقرأ أو أكتب كلمة، وكان كل وقتى محصورًا فى الوظيفة وما يتصل بها من متاعب وقيود».

ويضيف: «ليست السلطة هى الهدف الذى يتوافق مع مزاجى وطبعى، بل إننى أعتبرها معطلة لى عن مهنتى الأساسية، وهى الأدب، والسلطة الحقيقية التى طالما حلمت بها هى سلطة الأدب والفن، وليست السلطة الإدارية، فالأدب فى حد ذاته يمكن أن يكون سلطة مؤثرة إذا أحسن الأديب استخدامه، والأديب يمكن أن يكون صاحب سطوة ونفوذ وتأثير على الرأى العام بكتاباته، خاصة إذا تحولت هذه الكتابات إلى أعمال سينمائية أو تليفزيونية أو مسرحية أو إلى أى شكل من هذه الأشكال الجماهيرية، وسلطة الأدب أسمى وأرفع وأبقى من السلطة الإدارية».

ويواصل: «من أجل الأدب ابتعدت عن العمل السياسى، فلم أنضم إلى حزب أو تنظيم سياسى لا قبل الثورة ولا بعدها، لقد كنت من أنصار حزب (الوفد)، بل من عشاقه، ولا يقل ولائى له عن ولاء أى زعيم من زعمائه، كما لم تجر أى انتخابات برلمانية إلا واشتركت فيها بصوتى لصالح (الوفد)، كما لم تقم مظاهرة مؤيدة له وأتيحت لى الفرصة للمشاركة فيها، وأنا شاب إلا وفعلت ذلك، ومع هذا كله لم أنضم إلى لجنة من لجان الحزب، ولم تكن هناك أى صلة رسمية تربطنى به، حتى الدكتور محمد مندور وعزيز فهمى، وهما من كبار كتّاب «الوفد»، فقد عرفتهما عن طريق الأدب لا عن طريق السياسة».

لم أحلم بـ«نوبل» واعتبرت أنباء فوزى بها «مجرد هلوسة»

تضمنت اعترافات الأديب نجيب محفوظ للناقد رجاء النقاش اعترافًا مفاجئًا، هو أن الحصول على جائزة «نوبل» فى الأدب لم يكن من بين أحلامه، ولم يتطلع إلى تلك الجائزة فى يوم من الأيام.

ويعود ذلك، من وجهة نظر الأديب العالمى، إلى أسباب عديدة، منها أنه من أبناء جيل نشأ على «عقدة الخواجة»، التى أحدثت فى نفوس هذا الجيل نوعًا من عدم الثقة بإمكاناتهم، خاصة أن ذلك العصر كان مليئًا بالعمالقة من الكتاب العالميين، وغيرهم من العرب، الذين كان يرى أنهم يستحقون الفوز بجدارة.

وعن كواليس تلقيه أنباء الحصول على جائزة «نوبل»، كشف الأديب الراحل عن أنه كان نائمًا كعادته بعد تناوله الغداء، لكن لم تمض دقائق معدودة على نومه حتى أيقظته زوجته قائلة فى لهفة: «قوم.. قوم.. (الأهرام) اتصلوا بك وبيقولوا إنك أخذت جائزة نوبل».

وذكر «محفوظ» أنه اعتبر كلام زوجته مجرد هلوسة، إذ كانت تتحدث دائمًا عن الجائزة وأحقيته بها، ورغم اتصال محمد باشا، الصحفى بـ«الأهرام» به وإبلاغه بأمر الجائزة، إلا أنه اعتبر المسألة مجرد دعابة.

وأضاف أنه، وبعد دقائق معدودة من الاتصال، دق جرس باب الشقة، وكانت المفاجأة أن من يطرق الباب هو سفير السويد وحرمه، ومجموعة من المرافقين، وهنأه السفير وقدم له هدية رمزية عبارة عن «قدح من البنور»، أشبه بصناعات خان الخليلى.