محمد الباز يكتب: نجيب محفوظ: كرهت الإخوان من البداية

بدأوا جماعة دينية ثم تحولوا إلى مجموعة سياسية لها أهداف غير معلنة هى الوصول إلى حكم الدول وإقامة الخلافة الإسلامية

يرون الأدب رجسًا ويزدهرون مع ازدهار الفساد.. ورفضت دعوة لمقابلة حسن البنا بإصرار

قال لصلاح فضل: «المصرى لازم يدوق نارهم علشان يحرم»

يمكننا أن ندخل إلى عالم جماعة الإخوان الإرهابية لدى كاتبنا الكبير وأديبنا العظيم نجيب محفوظ عبر مدخلين مهمين جدًا.

المدخل الأول هو تفاعل نجيب محفوظ مع الجماعة على الأرض، كيف رآهم؟ وكيف تعامل معهم؟ وكيف رد على محاولاتهم احتواءه؟

ولا تتعجب فقد حاولت الجماعة، التى كانت سببًا فى إشعال النار من حوله بسبب موقفها من روايته «أولاد حارتنا»، أن تتقرب منه فى نهايات حياته، ولذلك قصة طويلة بالطبع.

المدخل الثانى هو كيف كتب نجيب محفوظ عن الإخوان فى رواياته وقصصه الكثيرة، وهو مدخل يعيننا عليه باحثون قرأوا نجيب محفوظ جيدًا، واستخرجوا كنوز أدبه وإبداعه، وكشفوا لنا كيف وضع الأديب الكبير الجماعة الإرهابية ومبكرًا جدًا على طاولة التشريح.

نبدأ من البداية.

فى كتابه المهم «نجيب محفوظ يتذكر»، الذى سجله ووثقه الكاتب الكبير جمال الغيطانى، يمكننا أن نقرأ موقف نجيب من الجماعة، وهو بالمناسبة الموقف الذى لم يغيره طوال حياته.

يقول نجيب: كنت أعرف الإخوان المسلمين ومصر الفتاة، وأتابعهما.. مصر الفتاة بدأت كنشاط شبابى، ومشروع القرش لصناعة مصنع للطرابيش، ولكنها كانت تخفى هدفًا سياسيًا، وكان زعيمها انتهازيًا، أعلن تأييده لمحمد محمود، كيف تؤيد اتجاهًا معتدلًا وأنت تعلن التطرف؟، وفوجئنا بهم وقد أصبحوا «فاشيست»، عاديناهم، ولم أتعاطف معهم أبدًا.

ينتقل نجيب إلى الجماعة الإرهابية، يقول: أما الذين كرهتهم منذ البداية فهم الإخوان المسلمون، الإخوان فى البداية كانت جمعية دينية تضم وفديين وغير وفديين، ولكن عندما وجدناهم بدأوا ينافسون الوفد عاديناهم، كنا نعتبر أى منافسة للوفد بمثابة إضعاف قوته الضاربة، لم يكن الوفد فى الانتخابات يرشح أمام مرشحى الإخوان إلا الأقباط، وكان مرشحو الوفد يكتسحون، لم يكن لى أصدقاء من الاتجاهات الأخرى إلا استثناءات محدودة جدًا مثل عبدالحميد جودة السحار، الذى كان يميل إلى الإخوان، كان يقول لى: تعال قابل الشيخ البنا وبعدين احكم، لكننى لم أكن أطيق هذه السيرة أبدًا.

كانت هذه أول محاولة لاستقطاب نجيب محفوظ إذن، الجماعة التى تعرف قدره، ويعرف مرشدها الأول قيمته، سعت إلى أن يكون واحدًا من أعضائها، ولم تجد أنسب من عبدالحميد جودة السحار ليتحدث معه، كان نجيب قريبًا من السحار، لكنه لم يستجب لما طلبه منه، وهو الطلب الذى يصل إلى مرحلة الإغواء، وكان هذا من حسن حظنا بالطبع.

المعنى الذى قاله نجيب محفوظ لجمال الغيطانى لم يكن جديدًا، وأنا أفتش فى كتاب «نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل»، الذى كتبه غالى شكرى، وجدت مقالًا قديمًا لنجيب يتحدث فيه عن الإخوان، لم أعثر على تاريخ المقال، لكن ما قاله فيه يغنينى هنا عن سياقه، فما قاله يصلح دائمًا للقراءة مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأزمان، فالجماعة واحدة لا تتغير أبدًا.

يقول نجيب محفوظ فى مقاله: «كرهت منذ بداية الوعى السياسى المبكر جماعات مصر الفتاة والإخوان المسلمين، فالأولون أفصحوا عن انتهازيتهم وفاشيتهم فى وقت واحد أيديولوجيًا وعلميًا، والآخرون بدأوا كجمعية دينية، حتى إن بعض الوفديين انضموا إليها، وتحولوا إلى مجموعة سياسية لها أهداف غير معلنة، هى فى النهاية الوصول إلى الحكم وإقامة الخلافة.

ثم أفصحت هذه الجمعية عن نشاطها السياسى المعادى للوفد فوقفنا ضدها، وسأروى لك حقيقة، وهى أن الوفد كان يرشح الأقباط من أنصاره فى الانتخابات، فكانوا يهزمون الإخوان فى دوائر غالبية سكانها من المسلمين.

كان الزميل والصديق الراحل عبدالحميد جودة السحار ممن يميلون إلى تاريخية الإخوان المسلمين وقعداتهم وسمرهم، فدعانى أكثر من مرة لمقابلة مرشدهم الشيخ حسن البنا، لكنى رفضت الدعوة بكل إصرار، الآن الدنيا تغيرت وأصبحت هذه التيارات على درجة كبيرة من الخطر، وأصبح الفساد هو الأب الشرعى لقوتها، إنهم يستولون على الجامعات والنقابات.

وعندما أعدت قراءة التاريخ الإسلامى اكتشفت وجود هذه التيارات الإسلامية، مع فوارق الأزمنة والمصطلحات، وأنها تزدهر مع ازدهار الفساد، وقد بلغ الأمر بهذا الفساد حدًا لم تعد معه الكتابة الأدبية ممكنة، قالواقع يسبق الفن، حين تقول لى إنك ستكتب رواية تثير الدهشة بعد وصول الإنسان إلى القمر لن أصدقك، وكذلك حين تكتب الآن وأجد الإعلام وقد سبقك بالأرقام والصور، فماذا تستطيع أن تفعل؟

ولكن هناك رأيًا لهذه التيارات الدينية السياسية وأهمها تيار الإخوان المسلمين، وهو رأى مدمر، فهم يرون الأدب رجسًا، إننى أقرأ صحافتهم وهم يشتموننى أنا وغيرى ويقولون إننا من حثالة الغرب، وإننا ننشر الانحلال، ويتكلمون أحيانًا عن أدب إسلامى، ولست أعرف أدبًا إسلاميًا خارج الأدب المكتوب فى ظل التاريخ الإسلامى، وهو أدب يشتمل على أكثر مما يحتويه الأدب الغربى من صراحة فى القول والتصوير، فمثلًا أبونواس وبشار أليس شعرهما من الأدب الإسلامى؟، لقد علمت أن الجماعات الإسلامية فى الإسكندرية اقتحمت معرض الكتاب وصادرت مؤلفاتنا، ومنذ ثلاث سنوات صادروا كتبى وكتب الدكتور طه حسين وكتب غيرنا، ولا أعلم ما إذا كان الأمر قد تكرر أم لا؟ إلى هذا الحد وصلت الأمور؟».

لو أن نجيب محفوظ كتب هذا الكلام فى أى وقت لكان صالحًا للقراءة والتأمل، فهو يكشف دون عناء طبيعة جماعة الإخوان الإرهابية وتحولاتها.

لكن المفارقة التى لا بد أن نثبتها هنا ويعرفها الكثيرون، أن أول من تنبه لنجيب محفوظ وأشاد بأدبه، كان سيد قطب، باعث الحياة فى حركة الإخوان وكاهن التكفير فيها، وهو التكفير الذى دفع ثمنه فى النهاية بإعدامه، وكان إعدامًا مستحقًا.

كتب قطب عن نجيب محفوظ يشيد بأدبه، وتحديدًا فى رواياته الأولى التى غلب عليها الطابع التاريخى، لم يكن سيد وقتها قد تحوّل إلى موجة الإخوان الإرهابية، كان فقط ناقدًا أدبيًا كبيرًا ومبدعًا متواضع القيمة والتأثير، يبحث عمن يقدمه للقراء.

لن أحاول التسلل إلى رؤية سيد قطب وحركته على أرض نجيب محفوظ من زاويتى، ولكنها زاوية نجيب، الذى قال عنه للكاتب الكبير رجاء النقاش، فى الكتاب الشهير الذى أعده بعنوان «نجيب محفوظ.. صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته»، الذى يمكننا اعتباره الجزء الأكبر والأهم من مذكرات نجيب: ذهبت إليه رغم معرفتى بخطورة الزيارة وبما يمكن أن تسببه لى من متاعب أمنية، فى تلك الزيارة تحدثنا عن الأدب ومشاكله، ثم تطرق الحديث إلى الدين والمرأة والحياة، كانت المرة الأولى التى ألمس فيها بعمق مدى التغيير الكبير الذى طرأ على شخصية سيد قطب وأفكاره، لقد رأيت أمامى إنسانًا آخر حاد الفكر متطرف الرأى، ويرى أن المجتمع عاد إلى الجاهلية وأنه مجتمع كافر لا بد من تقويمه بتطبيق شرع الله انطلاقًا من فكرة الحاكمية، وسمعت منه آراءه دون الدخول معه فى جدل أو نقاش حولهما، فماذا يفيد الجدل مع رجل وصل إلى تلك المرحلة من الاعتقاد المتعصب؟.

كشف نجيب محفوظ فى حديثه إلى رجاء النقاش عما لا يمكننا أن نعتبره سرًا، فقد كان الجميع يعرفون أنه استوحى من شخصية سيد قطب واحدة من شخصيات كتابه القصصى «المرايا»، يقول هو: لقد ظللت أعتبر قطب حتى اليوم الأخير من عمرى صديقًا وناقدًا وأديبًا كبيرًا، كان له فضل السبق فى الكتابة عنى ولفت الأنظار إلىّ فى وقت تجاهلنى فيه النقاد الآخرون، ولتأثرى بشخصية سيد قطب وضعتها ضمن الشخصيات المحورية التى تدور حولها رواية «المرايا» مع إجراء بعض التعديلات البسيطة.

رغم اعتراف نجيب محفوظ بجميل سيد قطب عليه إلا أنه لم يستسلم له أدبيًا، فعندما نحت شخصيته فى المرايا، ومنحه اسم «عبدالوهاب إسماعيل»، وجدناه يحدثنا عن المفكر والشاعر الذى يصبح متطرفًا عنيفًا فى أفكاره إلى حد تكفير المجتمع ورفض معطيات العصر من علم وقوانين.

كان نجيب محفوظ مثله مثل غيره من المفكرين والمثقفين رافضًا الدولة الدينية والحكم الدينى، ويحاول البعض أن ينسب له أنه تنبأ بوصول الإخوان إلى الحكم، ويستندون فى ذلك إلى ما قاله الناقد الكبير صلاح فضل.

كان فضل يتحدث إلى أحد البرامج التليفزيونية، وقال إن نجيب محفوظ صرح له بأن الإخوان فى عملية التحول الديمقراطى يمكن أن يحصلوا على نسبة قد لا تتجاوز ٢٥ بالمائة، ولما سأله فضل: وماذا لو حصلت تلك الجماعات على نسبة أكبر؟ فرد عليه: يبقى الشعب المصرى يستحق يدوق نارهم عشان يحرّم.

هذا الكلام يدلنا على أن نجيب محفوظ لم يتنبأ فى حقيقة الأمر بوصول الإخوان إلى الحكم، لكنه تنبأ بنهايتهم على يد المصريين، يمكن أن تفهم منه أنه كان تحذيرًا واضحًا من الكاتب الكبير للمصريين أن يمنحوا ثقتهم لهذه الجماعة، لكنه يقرر أن المصريين لو حدث ومنحوهم ثقتهم فإنهم سيذوقون نارهم، وساعتها يستحقون ما يجرى لهم، ولم يكمل جملته بأنه وقتها سيخلع المصريون الإخوان.. وهو ما حدث على وجه التحديد.

لم تنل الجماعة الإرهابية رضا نجيب محفوظ فى حياته، حتى عندما حاول عبدالمعنم أبوالفتوح أن يستغل نجيب فى تلميع نفسه وتلميع جماعته، لم يفلح.

لقد كانت الجماعة الإرهابية سببًا مباشرًا فى اتهام نجيب محفوظ بالإساءة إلى الذات الإلهية بعد روايته «أولاد حارتنا»، فعل ذلك تقرير الشيخ محمد الغزالى عن الرواية.

وهنا يمكننا أن نستشهد برواية الكاتب الكبير سليمان فياض الذى يقول: كنت أعمل بوزارة الأوقاف سكرتيرًا للجنة كانت تحمل عنوان «الدفاع عن الإسلام» مع الشيخين سيد سابق ومحمد الغزالى، وكانا مسئولين معًا عن إدارة المساجد والدعوة والدعاة، وفى إحدى جلسات تلك اللجنة قدم الشيخ الغزالى ورقتين معدتين من قبل ستعرض فيهما رواية «أولاد حارتنا» من زاوية الاتهام وحدها، وفى الورقتين كانت الإدانة للرواية فى غيبة من الدفاع والمتهم، ومنذ ذلك الحين وقصة التكفير والاتهام بالإلحاد لنجيب محفوظ لا تنتهى.

ويمكن أن تحتج بأن الشيخ الغزالى كان قد ترك الإخوان، ولم يعد عضوًا فيها، فقد نشرت رواية «أولاد حارتنا» مسلسة فى الأهرام فى نهايات الخمسينيات من القرن العشرين، وهو ما يمكننا أن نرد عليه بأن الغزالى ترك الإخوان تنظيميًا، لكنه لم يتركها فكرًا أبدًا رغم انتقاداته الكثيرة لها.

اعتمد الإخوان على تقرير الغزالى فى محاكمة الرواية ومطاردتها ومطاردة صاحبها، وظل موقفهم منه موقف المعادى أو المنتصر للإسلام ممن أساء إليه.

ظل هذا هو موقف الإخوان من نجيب محفوظ، حتى العام ٢٠٠٦ عندما ذهب عبدالمنعم أبوالفتوح الذى كان عضوًا فى مكتب الإرشاد وقتها إلى نجيب محفوظ ليزوره ويحتفل بعيد ميلاده.

وقتها قال أبوالفتوح إنه ذهب إلى نجيب محفوظ لسببين، الأول لتهنئته بعيد ميلاده الرابع والتسعين، والثانى لتقديم رسالة عملية من الإخوان المسلمين بأن أدباء مصر ومثقفيها محل تقدير واحترام، وأنه لا معنى لما يقوم به بعض الكتّاب من تفزيع للمثقفين والأدباء من الإخوان المسلمين بعد وصولهم بهذا العدد للبرلمان المصرى- كان الإخوان قد حصدوا ٨٨ مقعدًا فى البرلمان.

أبوالفتوح أضاف فى تصريحات صحفية أنه ذهب إلى نجيب محفوظ لما يحمله من تقدير لشخصه، وهو الذى كتب ضد الاستبداد حينما كان أعضاء الإخوان تحت مقاصل التعذيب فى الخمسينيات والستينيات، بينما آثر بعض الكتاب الآخرين الكتابة فى أدب الفراش.

وقتها أجرى موقع «أوراق ثقافية» حوارًا مع عبدالمنعم أبوالفتوح.

كان السؤال بوضوح: البعض انتقد زيارتك لنجيب محفوظ خاصة أنها جاءت وقت إعادة رواية «أولاد حارتنا» فى الأسواق بعد إعادة طبعها، خاصة أن الإسلاميين عامة كان لهم موقف من هذه الرواية؟

وكانت إجابة أبوالفتوح نصًا: نحن لم يكن لنا موقف من الرواية، والزيارة لم يكن لها أى علاقة بالرواية، ولم يتم طرح موضوعها بينى وبين الأستاذ نجيب، ما طُرح هو موقف الإخوان من الفكر والإبداع والثقافة، وأعلنت عن موقفنا المعلن من عهد الإمام البنا، وهو أن الإخوان المسلمين ليسوا ضد الفكر والإبداع، ويرون أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، ولكن كما هو معلوم أن أى فكر لا بد أن يتم فى إطار قيم المجتمع، ثم إننا كإخوان ضد المصادرة الإدارية للثقافة أو الإبداع، بمعنى أن تقوم أى جهة إدارية بمصادرة أى إنتاج فكرى أو علمى، وأن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، فنحن لو فتحنا الباب للجهات الإدارية التابعة للنظام بالمصادرة، لصادروا فكرنا نحن على أنه خطر على المجتمع، وهذا ما قامت به الحكومة فى الخمسينيات والستينيات، وبالتالى علينا أن نغلق هذا الباب ويكون القضاء هو الحكم إضافة إلى مجابهة الفكر بالفكر.

لم يكن عبدالمنعم أبوالفتوح صادقًا فيما قاله، فقد كانت الزيارة مناورة سياسية، حاول من خلالها تصدير وجه غير حقيقى للجماعة، والدليل ما قاله ردًا على ما نشره بعض الصحف من أن الزيارة تعد تراجعًا عن رأى الجماعة فى رواية «أولاد حارتنا» التى كتبها نجيب وجرت عليه التكفير والاتهام بالإساءة إلى الإسلام والذات الإلهية.

فقد قال عبدالمنعم: أنا لا أوافق ولا أتفق مع بعض ما ورد فى الرواية، وأتصور أن الأستاذ نجيب محفوظ نفسه قد عاد عن بعض ما كتبه فى هذه الرواية، ولكن دون إعلان.

لم يقل لنا عبدالمنعم أبوالفتوح أين ومتى حدث ما تقوّل به على نجيب محفوظ؟، فلم يثبت أبدًا أنه تراجع عن شىء كتبه، لكنها الطريقة الإخوانية المعروفة، التى تخطط لمصادرة الجميع لحسابها الخاص، وهو ما جرى فى جنازة نجيب محفوظ، فقد حرصت الجماعة على الظهور فى الصورة.

فى ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ شارك عبدالمنعم أبوالفتوح فى جنازة الكاتب الكبير نجيب محفوظ ليس ممثلًا لنفسه فقط، بل كان ممثلًا لمرشد الجماعة، وكان إلى جواره الكاتب الصحفى محمد عبدالقدوس، وشاركهما أيضًا وفد من الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان فى مجلس الشعب، تقدمه حسين إبراهيم ومحمد البلتاجى وحازم فاروق وأحمد دياب.

المفارقة أن مواقع الجماعة الإرهابية وقتها ركزت على واقعة تؤكد لى أن المشاركة فى الجنازة كانت استعراضية فى الأساس، وعندما تعود إلى تغطية موقع «إخوان أونلاين» للجنازة، ستجد الآتى: «وقد أدى ممثلو الإخوان صلاة الجنازة بمسجد آل رشدان على الكاتب الراحل مع شيخ الأزهر، وعدد من العلماء وكبار رجال الجيش، بينما لم يقم أحد من رجال الحكومة ووزرائها باستثناء الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بالمشاركة فى الجنازة، وغاب عن الجنازة ممثلو الأحزاب والقوى السياسية الأخرى عدا أحمد الصباحى، رئيس حزب الأمة، الذى حضر رغم صعوبة حركته».

الشر الكامل يمكن أن تجده فى هذه الفقرة، فالجماعة الإرهابية فى لحظة واحدة تريد أن تنفى الجميع، الحكومة ومسئوليها والأحزاب وقادتها، ولا يتبقى سواها فى مشهد جنازة كاتب ناصبته العداء طويلًا، وكانت سببًا من أسباب محاولة اغتياله، فلولا المناخ التكفيرى الذى أحاطت به جماعة الإخوان الإرهابية صاحب نوبل، ما فكر أحد المتطرفين الجهلاء أن يقترب منه محاولًا ذبحه، ناويًا أن يتقرب بذلك إلى وجه الله تعالى.

رزق الله نجيب محفوظ من البداية فهمًا واضحًا للجماعة الإرهابية، ولذلك رسم ملامحها بعبقرية فى أعماله من البداية، وهنا يمكننى أن أعتمد على دراسة مهمة أعدها الباحث الأدبى الكبير مصطفى بيومى، ووضع لها عنوانًا واضحًا ومباشرًا لا يقبل تأويلًا ولا تفسيرًا.

عنوان الدراسة هو «نجيب محفوظ والإخوان المسلمون»، وفيها رصد دقيق لتناول نجيب محفوظ الشخصيات الإخوانية، ويمكننا أن نقطع الطريق معًا منذ رواية «القاهرة الجديدة» التى صدرت فى العام ١٩٤٥.

لم تصمد الرواية باسمها هذا كثيرًا، فبعد أن قدمتها السينما فى فيلم أخرجه صلاح أبوسيف باسم «القاهرة ٣٠» أصبح اسم الرواية هكذا أيضًا.

فى هذه الرواية تظهر لنا شخصية مأمون رضوان الذى كان يقول إن «الله فى السماء والإسلام على الأرض...هاكم مبادئى».

ويصفه نجيب بأنه «مثل قمقم مغلق على أساطير قديمة».

وبحس ساخر يصف راوى «القاهرة الجديدة» مأمون رضوان بأنه المهدى غير المنتظر، وبشفافية يقول عنه: «الأستاذ مأمون رضوان إمام الإسلام فى عصرنا هذا، وقديمًا أدخل عمرو بن العاص الإسلام فى مصر بدهائه، وغدًا يخرجه منها مأمون رضوان بثقل ظله».

لم يصف نجيب محفوظ مأمون رضوان بأنه «إخوانى» بشكل صريح، لكن تكفى هذه العبارة الأخيرة جدًا ليتأكد لى أن نجيب كان يعرف الشخصية الإخوانية، فهم «ثقلاء الظل» طوال الوقت، بل إنهم لم يعرفوا حقيقة الشخصية المصرية الميالة للفكاهة، وقد يكون هذا بالنسبة لى سببًا كافيًا جدًا لعدم اختراق الإخوان للمصريين بشكل كامل.

لا يكتفى نجيب محفوظ بذلك، فهو يضيف إلى شخصية مأمون رضوان ملامح تؤكد إخوانيته، فهو ينكر كل الأحزاب، ولا يعترف بالقضية المصرية، ويرى أن هناك قضية واحدة هى قضية الإسلام عامة والعروبة خاصة.

فى روايته «السكرية» الجزء الثانى من ثلاثيته الشهيرة، نجد شخصية عبدالمنعم حفيد أحمد عبدالجواد الذى يدمن قراءة الكتب الدينية وينضم إلى جماعة الإخوان ويطلق لحيته، ويعقد الاجتماعات السرية مع رفاقه من أعضاء الجماعة فى مسكنه، ويتتلمذ على يد الشيخ على المنوفى الذى يؤمن بأن تعاليم الإسلام وأحكامه شاملة، تنظم شئون الناس فى الدنيا والآخرة، وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية الروحية أو العبادة دون غيرها من النواحى مخطئون فى هذا الظن، فالإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية ومصحف وسيف، يتبع التلميذ أستاذه بحماسة، ويكرس نفسه للدعوة التى بشر بها مرشد الجماعة.

لا يترك نجيب محفوظ بطله عبدالمنعم الإخوانى فى حاله، بل يطلق عليه أبطال الرواية، فتسخر منه أمه خديجة المتدينة وتدين تطرفه، تقول له: الدين جميل، ولكن ما ضرورة هذه اللحية التى تبدو فيها مثل محمد بياع الكسكسى؟

ويسخر عمه من يقينه وتعصبه، وعندما يسأله أحدهم: وما الإخوان المسلمون؟

يجيب: لسنا جمعية للتعليم والتهذيب فحسب، ولكننا نحاول فهم الإسلام كما خلقه الله، دينًا ودنيا وشريعة ونظام حكم.

ولما يسألونه: أهذا كلام يقال فى القرن العشرين؟

فيرد عليهم: وفى القرن العشرين بعد المائة.

لا يعجب كلام عبدالمنعم أحدًا، فيعلق أحدهم: احترنا يا هوه بين الديمقراطية والفاشستية والشيوعية، هذا خازوق جديد.

ويضيف شقيقه الشيوعى ساخرًا: لكنه خازوق ربانى.

فى عام ١٩٨٢ صدرت رواية «الباقى من الزمن ساعة» ويصور فيها نجيب محفوظ تقلب الإخوانى محمد حامد برهان فى الفترة التى تمتد من ١٩٥٢ إلى العام ١٩٧٩ عندما قام الرئيس السادات بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد.

تربى حامد برهان فى بيت وفدى، ثم ينتقل إلى جماعة الإخوان، ويبتعد عن دين أسرته المتسم بالسماحة والبساطة، يرحب بحركة الضباط الأحرار فى البداية باعتبارها حركة إخوانية الأصل كما يتصور، وعندما ينصحه والده بالابتعاد عن الحركة، يرد عليه بقوله: كيف أهجرهم بعد أن توج كفاحهم بالفوز المبين؟

تتكسر هذه الصورة تمامًا بعد أن يخرج برهان من السجن، وعندما تتعرض مصر للعدوان الثلاثى يقول: انتهت حركة المجرمين وما أفدح الثمن.

وفى مرحلة لاحقة يعجب الإخوانى بسياسة السادات، ويحلم بالحلم الإسلامى، غير أن هذا الحلم يتصدع عند زيارة الرئيس السادات إلى إسرائيل.

بعد خمس سنوات وفى العام ١٩٨٧ تصدر رواية «حديث الصباح والمساء» وفيها تتقاطع مسيرة سليم حسين قابيل مع مسيرة محمد حامد برهان.

يقول الراوى إن سليم حسين قابيل اتجه إلى الكتب الدينية فى مكتبة أخيه، ولما قامت ثورة يوليو كان فى المرحلة الثانوية، فرحب بها بكل حماسة كمنقذ من الضياع، وظن أنه بانضمامه إلى الإخوان إنما يندمج أكثر فى الثورة، فلما وقع أول تناقض بين الثورة والإخوان أبقاه قلبه مع الإخوان، والتحق بالحقوق ونشاطه السياسى والدينى فى تصاعد.

بعدها كانت قضية الإخوان الكبرى وأضحى أحد المتهمين فيها، وحكم عليه بعشر سنوات، وقضى منها تسع سنوات، ثم خرج منه وأتم دراسته، وعمل فى مكتب إخوانى كبير، ولما وقعت الهزيمة الكبرى اعتبرها عقابًا إلهيًا على حكم كافر.

ولما رحل زعيم الثورة بعد هذه الهزيمة، وأحس سليم عندها بشىء من الطمأنينة، تزوج من قريبة له عملت بالتدريس فى الخليج، وحظى بحياة آخذة فى الازدهار، وأنس فى حكم السادات مودة ورحمة، ولم يقلقه إلا التيارات الدينية الجديدة التى انبثقت من الإخوان، ثم شقّت لنفسها مجارى جديدة محفوفة بالتطرف والغموض.

فى النهاية أصبح سليم من كتّاب الدعوة فى مجلة الإخوان، ودهمه ما دهم زمرته من غضب لمغامرة السادات الكبرى فى سبيل السلام، وارتد مرة أخرى إلى عنفوان السخط والتمرد، حتى صدرت قرارات سبتمبر ١٩٨١، ورمى به فى السجن من جديد، ولما وقع حادث المنصة، قال: «عقاب إلهى لحكم كافر».

وفى مقال له عن الإخوان فى أدب نجيب محفوظ، يمسك ثروت الخرباوى بلقطة أراها عبقرية، فقد استوحى نجيب من شخصية سيد قطب ملامح شخصية عبدالوهاب إسماعيل فى «المرايا».

يقول ثروت عن ذلك: لم يكتب محفوظ عن سيد قطب الإخوانى من فراغ، بل إنه اختلط به واستمع إليه وأدرك تحولاته وأسبابها النفسية، وأستطيع أن أعطى الريادة لمحفوظ فى تحليل الشخصية المتطرفة ذات النوازع الإرهابية، لأنه أرجع الأمر لعلة نفسية تصيب صاحبها فتجعله ذاتيًا متوهمًا نبوغه وانحطاط الآخرين، تسيطر عليه أوهام القداسة، فيشعر بالاستعلاء على الآخرين، وقد كانت هذه هى مدرسة الإخوان النفسية، مدرسة تقوم على الاستعلاء تحت تأثير اعتقاد بأنهم هم وحدهم أهل الحق وغيرهم هم أهل الباطل، وأن الحق يجب أن يستعلى على الباطل، وتلك آفة نفسية رصدها محفوظ ببراعة الطبيب النفسى وهو يحلل لنا شخصية سيد قطب ممتزجًا بصديقه عبدالوهاب إسماعيل، وقد كان قطب أو عبدالوهاب إسماعيل فى «المرايا» هو النموذج الفريد لشخصية واحد من الإخوان تكرر كثيرًا، وشاهدناه عيانًا بيانًا عندما وصل الإخوان إلى الحكم.