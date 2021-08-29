3 أكواب من القهوة يوميا تقلل خطر الوفاة بأمراض القلب

توصلت دراسة علمية إلى أن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب يمكن تقليله بنسبة تصل إلى 17 % عن طريق الاستهلاك المعتدل للقهوة بما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام باحثون بقيادة جامعة سيملويس في بودابست بالتحقيق في العلاقة بين عادات تناول القهوة وحالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ووجدوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21 في المائة على الأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

ويتم إجراء الدراسات العلمية حول الآثار الصحية للقهوة طوال الوقت ، وقد زعمت في الماضي أن المشروب يجلب فوائد صحية كبيرة إلى حد ما.

ووجدت الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة العام الماضي أن الأشخاص الذين يشربون ستة أو سبعة فناجين من القهوة كل يوم كانوا أقل عرضة للوفاة من المرض خلال فترة 10 سنوات بنسبة 16 في المائة من أولئك الذين لم يشربوا.

ووجدت دراسة أخرى ، أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة ، أن النساء اللواتي شربن أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كن أقل عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بالاكتئاب.

ووجد علماء بريطانيون في Goldsmiths ، بجامعة لندن ، أن النساء اللواتي يشربن القهوة - على وجه الدقة 250 مل جرام من الكافيين - يميلون إلى أن يكون لديهن قدرة على تحمل ألم أعلى من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وقال معهد المعلومات العلمية عن القهوة العام الماضي إنه أجرى ما يقرب من 30 دراسة لما يقرب من 1.2 مليون شخص لتجد أن شرب ثلاثة أو أربعة فناجين من القهوة كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 27 في المائة.

وقالت مؤلفة البحث وطبيبة القلب جوديت سيمون من جامعة سيميلويس المجرية: "هذه هي أكبر دراسة لتقييم آثار القلب والأوعية الدموية لاستهلاك القهوة بانتظام في مجتمع لم يتم تشخيصه بأمراض القلب''.