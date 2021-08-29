الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علامات تدل على أنك تحتاج إلى نظارات طبية

نظارات طبية
نظارات طبية

تتغير رؤيتنا تمامًا مثل باقي أجسامنا مع مرور السنين، حيث يمكنك التفكير في الأمر على أنه أمر طارئ، ولكن عليك أخذ الحالة بشكل أكثر جدية.

تعتبر العيون من الأجهزة الحساسة بجسم الإنسان، حيث يقول الخبراء إنها فكرة جيدة أن تزور طبيب عيون سنويًا للتأكد من أن رؤيتك في حالة جيدة.

ويحتاج بعض أفراد عائلتك وأصدقائك بالفعل إلى ارتداء نظارات طبية دون معرفة ذلك، فإن غالبية أولئك الذين يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من استخدام النظارات الطبية لا يدركون أنهم بحاجة إلى ارتدائها، ففي التقرير التالي أوضح الأطباء بموقع " healthy builderz" الطبي العلامات التي تخبرك بأنك في حاجة إلى نظارة طبية.

«صعوبة رؤية الأشياء البعيدة»

تعتبر صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، علامة على أنك بحاجة إلى أن يراك أخصائي البصريات في أسرع وقت، ويرجع ذلك إلى استطالة مقل العيون الذي يميل إلى الحدوث مع مرور الوقت. 

وهناك حالة في العين تتعارض تمامًا مع قصر النظر، وهذا هو طول النظر، حيث يشار إليها أحيانًا باسم مد البصر، وهي مشكلة في الرؤية تظهر فيها الأشياء البعيدة واضحة بينما تبدو الأشياء القريبة ضبابية. 

ووفقًا للخبراء، فإن الأشخاص الذين تكون مقل عيونهم أقصر من المعتاد معرضون لخطر الإصابة بقصر النظر، فهناك حالات أيضًا يكون فيها ذلك بسبب الشكل غير الطبيعي للعدسة أو القرنية.

«تشعر وكأنك تنظر إلى مرآة»

إذا بدت الأشياء مشوهة أو غير واضحة، فعليك بالتأكيد طلب المساعدة من طبيب العيون، فهذا لأنك قد تكون تعاني مما يعرف بـ"الاستجماتيزم"، فهي مشكلة شائعة ويمكن تصحيحها باستخدام النظارات الطبية.

«تجد صعوبة في رؤية الأشياء في الليل»

هناك مشكلة في الرؤية تسمى العمى الليلي، ولكن على الرغم مما يطلق عليه  فإنه لا يجعلك أعمى حقًا، إنه فقط يجعل من الصعب عليك أن ترى بوضوح في الليل.

«تعاني من الصداع المزعج مرارًا وتكرارًا»

وفقًا للخبراء، ترتبط بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للصداع بالعيون، خاصة إذا كان عملك يستلزم استخدام الكمبيوتر لساعات متتالية، فقد يكون هو المسؤول عن صداعك المتكرر.

«الوراثة لها دورًا كبير»

تميل مشاكل الرؤية إلى الانتشار في العائلات، بمعنى آخر ليس من المستبعد أن تحتاج إلى ارتداء النظارات الطبية يومًا ما إذا كان أحد والديك أو كلاهما يرتديها. 

 

طبيب عيون طب العيون الصداع نظارات البصريات قصر النظر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

«الصحة» تحذر: إصابات كورونا غير مبشرة.. ونسجل الحالات الحرجة فقط

تكليفات رئاسية بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد في السنوات المقبلة

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة تنشيطية من لقاح كورونا

قادت عملية اغتيال كبرى.. من هى جاسوسة الموساد فى لبنان؟

إسرائيل والبحرين يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الصحى