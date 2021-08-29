علامات تدل على أنك تحتاج إلى نظارات طبية

تتغير رؤيتنا تمامًا مثل باقي أجسامنا مع مرور السنين، حيث يمكنك التفكير في الأمر على أنه أمر طارئ، ولكن عليك أخذ الحالة بشكل أكثر جدية.

تعتبر العيون من الأجهزة الحساسة بجسم الإنسان، حيث يقول الخبراء إنها فكرة جيدة أن تزور طبيب عيون سنويًا للتأكد من أن رؤيتك في حالة جيدة.

ويحتاج بعض أفراد عائلتك وأصدقائك بالفعل إلى ارتداء نظارات طبية دون معرفة ذلك، فإن غالبية أولئك الذين يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من استخدام النظارات الطبية لا يدركون أنهم بحاجة إلى ارتدائها، ففي التقرير التالي أوضح الأطباء بموقع " healthy builderz" الطبي العلامات التي تخبرك بأنك في حاجة إلى نظارة طبية.

«صعوبة رؤية الأشياء البعيدة»

تعتبر صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، علامة على أنك بحاجة إلى أن يراك أخصائي البصريات في أسرع وقت، ويرجع ذلك إلى استطالة مقل العيون الذي يميل إلى الحدوث مع مرور الوقت.

وهناك حالة في العين تتعارض تمامًا مع قصر النظر، وهذا هو طول النظر، حيث يشار إليها أحيانًا باسم مد البصر، وهي مشكلة في الرؤية تظهر فيها الأشياء البعيدة واضحة بينما تبدو الأشياء القريبة ضبابية.

ووفقًا للخبراء، فإن الأشخاص الذين تكون مقل عيونهم أقصر من المعتاد معرضون لخطر الإصابة بقصر النظر، فهناك حالات أيضًا يكون فيها ذلك بسبب الشكل غير الطبيعي للعدسة أو القرنية.

«تشعر وكأنك تنظر إلى مرآة»

إذا بدت الأشياء مشوهة أو غير واضحة، فعليك بالتأكيد طلب المساعدة من طبيب العيون، فهذا لأنك قد تكون تعاني مما يعرف بـ"الاستجماتيزم"، فهي مشكلة شائعة ويمكن تصحيحها باستخدام النظارات الطبية.

«تجد صعوبة في رؤية الأشياء في الليل»

هناك مشكلة في الرؤية تسمى العمى الليلي، ولكن على الرغم مما يطلق عليه فإنه لا يجعلك أعمى حقًا، إنه فقط يجعل من الصعب عليك أن ترى بوضوح في الليل.

«تعاني من الصداع المزعج مرارًا وتكرارًا»

وفقًا للخبراء، ترتبط بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للصداع بالعيون، خاصة إذا كان عملك يستلزم استخدام الكمبيوتر لساعات متتالية، فقد يكون هو المسؤول عن صداعك المتكرر.

«الوراثة لها دورًا كبير»

تميل مشاكل الرؤية إلى الانتشار في العائلات، بمعنى آخر ليس من المستبعد أن تحتاج إلى ارتداء النظارات الطبية يومًا ما إذا كان أحد والديك أو كلاهما يرتديها.