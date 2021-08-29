فتاتان تتهمان والدهما بممارسة الرذيلة لمدة 4 سنوات بكفر الزيات

تواصل نيابة كفرالزيات بالغربية، بإشراف المستشار محمد الشرنوبي، رئيس النيابة، التحقيق في البلاغ الذي تقدمت به فتاتين ضد والدهما بإحدى قرى كفرالزيات تتهمانه فيه بممارسة الجنس معهما كرهًا عنهما وفضه لغشاء بكارتهما وتهديده لهما بالضرب والإيذاء.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شبل مأمور مركز كفرالزيات بقيام كلا من ا ع ٢١ سنة طالبة وشقيقتها ش ع ١٩ عامًا، عاملة بأحد مزارع البرتقال ومقيمتان بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الزيات يتهمان والدهما المدعو إبراهيم ا فلاح، ٤١ سنة، بقيامه بمعاشرتهما معاشرة الأزواج طوال 4 سنوات مضت وكان يستغل عدم تواجد الأم حتى يقوم بذلك.

وتمكنت مباحث كفرالزيات من إلقاء القبض عليه وضبطه وبمواجهته بما اتهمتها به ابنتيه أنكر الاتهامات المنسوبة له، وعلل ذلك لغيابهما عن المنزل طوال فترة النهار وأيدت الأم أقوال ابنتها في محضر الشرطة.

وباشر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الواقعة وتم استجواب الأب المتهم وأنكر ما نسب إليه وقرر سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وعرض الشابتين المجنى عليهما على مصلحة الطب الشرعي مع استمرار حجز الأب بقسم شرطة كفر الزيات

محضر رقم ٨٣٤٥ كفر الزيات.