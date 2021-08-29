الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتاتان تتهمان والدهما بممارسة الرذيلة لمدة 4 سنوات بكفر الزيات

فتاتان تتهمان والدهما
فتاتان تتهمان والدهما بممارسة الرذيلة

تواصل نيابة كفرالزيات بالغربية، بإشراف المستشار محمد الشرنوبي، رئيس النيابة، التحقيق في البلاغ الذي تقدمت به فتاتين ضد والدهما بإحدى قرى كفرالزيات تتهمانه فيه بممارسة الجنس معهما كرهًا عنهما وفضه لغشاء بكارتهما وتهديده لهما بالضرب والإيذاء.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شبل مأمور مركز كفرالزيات بقيام كلا من ا ع ٢١ سنة طالبة وشقيقتها ش ع ١٩ عامًا، عاملة بأحد مزارع البرتقال ومقيمتان بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الزيات يتهمان والدهما المدعو إبراهيم ا فلاح، ٤١ سنة، بقيامه بمعاشرتهما معاشرة الأزواج طوال 4 سنوات مضت وكان يستغل عدم تواجد الأم حتى يقوم بذلك.  

وتمكنت مباحث كفرالزيات من إلقاء القبض عليه وضبطه وبمواجهته بما اتهمتها به ابنتيه أنكر الاتهامات المنسوبة له، وعلل ذلك لغيابهما عن المنزل طوال فترة النهار وأيدت الأم أقوال ابنتها في محضر الشرطة.

وباشر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الواقعة وتم استجواب الأب المتهم وأنكر ما نسب إليه وقرر سرعة طلب   تحريات المباحث حول الواقعة وعرض الشابتين المجنى عليهما على مصلحة الطب الشرعي مع استمرار حجز الأب بقسم شرطة كفر الزيات
محضر رقم ٨٣٤٥ كفر الزيات.

اسرة تتهم والدهما بممارسة الرذيلة نجلتهما لمدة سنوات بكفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

«الصحة» تحذر: إصابات كورونا غير مبشرة.. ونسجل الحالات الحرجة فقط

تكليفات رئاسية بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد في السنوات المقبلة

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتيح لجميع المطعمين جرعة تنشيطية من لقاح كورونا

قادت عملية اغتيال كبرى.. من هى جاسوسة الموساد فى لبنان؟

إسرائيل والبحرين يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الصحى